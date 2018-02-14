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    Гюндоган: «Результат игры с «Базелем» можно считать идеальным»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган назвал результат встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Базелем» практически идеальным.

    «Пожалуй, результат можно считать идеальным, но в плане игры есть еще немало вещей, в которых мы можем прибавить.

    Главное, что после всех наших голов мы сами не пропустили. Со стороны могло показаться, что мы ощущаем себя в полном комфорте, но ситуация была довольно напряженная, «Базель» тоже создавал моменты», – заявил Гюндоган.

    Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Сити» завершилась со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 7 марта в Англии.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      kella 14 февраля 2018, 08:32

      Базель явно не тот! 0:4 на своем поле - перебор!

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