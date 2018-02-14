Гюндоган: «Результат игры с «Базелем» можно считать идеальным»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган назвал результат встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Базелем» практически идеальным.

«Пожалуй, результат можно считать идеальным, но в плане игры есть еще немало вещей, в которых мы можем прибавить.

Главное, что после всех наших голов мы сами не пропустили. Со стороны могло показаться, что мы ощущаем себя в полном комфорте, но ситуация была довольно напряженная, «Базель» тоже создавал моменты», – заявил Гюндоган.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Сити» завершилась со счетом 0:4. Ответная встреча состоится 7 марта в Англии.