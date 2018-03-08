Манчестер Сити - Базель

Базель красавцы!!!
|1/8 финала
первый матч
|13 февраля, вторник
|22:45
|Базель
|0:4
|Манчестер Сити
|1/8 финала
первый матч
|13 февраля, вторник
|22:45
|Базель
|0:4
|Манчестер Сити
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|6
|5
|0
|1
|14:5
|+9
|15
|2.
|Шахтер Дн
|6
|4
|0
|2
|9:9
|0
|12
|3.
|Наполи
|6
|2
|0
|4
|11:11
|0
|6
|4.
|Фейеноорд
|6
|1
|0
|5
|5:14
|-9
|3
Базель красавцы!!!
МС уже давно в 1/4
Вперёд МС, нас ждёт Реал.
МС уже в 1/4, тем не менее все будут в ожидании интересного и результативного матча!!!