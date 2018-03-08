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Манчестер Сити - Базель

07.03.2018, Среда, 22:45 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Манчестер Сити - Базель
Первый матч: 4 - 0
Лига чемпионов (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 13 февраля, вторник 22:45 Базель 0:4 Манчестер Сити
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 5 0 1 14:5 +9 15
2. Шахтер Дн 6 4 0 2 9:9 0 12
3. Наполи 6 2 0 4 11:11 0 6
4. Фейеноорд 6 1 0 5 5:14 -9 3
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 00:16

    Базель красавцы!!!

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 8 марта 2018, 00:05

    МС уже давно в 1/4

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    Рейтинг: +90

    alikatos 7 марта 2018, 16:44

    тм 0.5

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 12:18

    Вперёд МС, нас ждёт Реал.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 7 марта 2018, 09:16

    МС уже в 1/4, тем не менее все будут в ожидании интересного и результативного матча!!!

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