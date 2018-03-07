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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Базель
Манчестер Сити - Базель: обзор матча 07 марта 2018
Манчестер Сити
07.03.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Базель
8'
Г. Жезус
17'
М. Эльюнусси
71'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Базель
Желтая карточка
Г. Жезус
77'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Ланг
Пас отдал
М. Эльюнусси
44'
Желтая карточка
Л. Лакруа
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Б. Риверос
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Силва
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
47
Зинченко
14
Ляпорт
6
Стоунз
13
Данило
42
Туре
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
10
Сане
9
Жезус
4-4-1-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
4
Лакруа
15
Риверос
7
Дзуффи
20
Фрай
33
Буа
20
Ди
10
Эльюнусси
11
Оберлен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Базель
31
Эдерсон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Манчестер Сити - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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