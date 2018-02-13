Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Манчестер Сити
Базель - Манчестер Сити: обзор матча 13 февраля 2018
Базель
13.02.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 4
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
14'
И. Гюндоган
18'
Б. Силва
23'
С. Агуэро
53'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Манчестер Сити
89'
Желтая карточка
И. Гюндоган
Желтая карточка
С. Ди
89'
59'
Желтая карточка
Фернандиньо
53'
ГОЛ! 0:4!
И. Гюндоган
Пас отдал
С. Агуэро
Желтая карточка
Т. Джака
38'
23'
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
18'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Р. Стерлинг
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-4-1-1
31
Вацлик
15
Риверос
17
Сухи
4
Лакруа
5
Ланг
20
Фрай
20
Ди
14
Штокер
34
Джака
10
Эльюнусси
11
Оберлен
3-3-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
30
Отаменди
20
Гюндоган
18
Делф
5
Фернандиньо
20
Силва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Базель
Манчестер Сити
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Базель - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Базель
Манчестер Сити
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Гвардиола раскрыл, чем занимается после ухода из «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
2
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:55
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
18 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+