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    Игуаин сделал самый быстрый дубль в истории ЛЧ. Аргентинец побил рекорд Круса, забивавшего в ворота «Спартака»

    Нападающий итальянского «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма» сделал самый быстрый дубль в истории турнира. Аргентинцу для двух голов понадобились первые восемь минут и семь секунд.

    Таким образом форвард побил достижение своего соотечественника Хулио Круса, который в 2006 году, будучи игроком итальянского «Интера», за первые восемь минут и 30 секунд поразил дважды ворота московского «Спартака».

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Тоттенхэм».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 00:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 февраля 2018, 08:56

      забей он третий и там глядишь шпоры не отыгрались бы уже)

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 февраля 2018, 03:09

      Молодцо Игуаиша))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 февраля 2018, 00:41

      Ювентус сыграл антифутбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 14 февраля 2018, 00:24

      как же без спартака?

      6
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      Рейтинг: +320

      ваавва > sерж 14 февраля 2018, 11:02

      Конечно великий Спартак много рекордов в ЛЧ поставил, но к сожалению и без антирекордов не обошлось!!!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 февраля 2018, 00:16

      В ИТАЛИИ ЖЕСТЬ.

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