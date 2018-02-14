Игуаин сделал самый быстрый дубль в истории ЛЧ. Аргентинец побил рекорд Круса, забивавшего в ворота «Спартака»

Нападающий итальянского «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма» сделал самый быстрый дубль в истории турнира. Аргентинцу для двух голов понадобились первые восемь минут и семь секунд.

Таким образом форвард побил достижение своего соотечественника Хулио Круса, который в 2006 году, будучи игроком итальянского «Интера», за первые восемь минут и 30 секунд поразил дважды ворота московского «Спартака».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Тоттенхэм».