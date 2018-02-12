Сборная Португалии потребовала установить в номерах во время ЧМ-2018 плазмы и приставки

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о требованиях сборной Португалии при ее размещении во время чемпионата мира-2018. «Европейские бразильцы» запросили игровые приставки.

«Несколько полей и идеальный газон – это еще не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров, и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы, и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно – главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн». В любом из номеров, который он выберет.

Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», – предположил политик в интервью официальному сайту Минспорта Московской области.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.