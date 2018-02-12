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    Сборная Португалии потребовала установить в номерах во время ЧМ-2018 плазмы и приставки

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о требованиях сборной Португалии при ее размещении во время чемпионата мира-2018. «Европейские бразильцы» запросили игровые приставки.

    «Несколько полей и идеальный газон – это еще не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров, и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы, и сейчас по ним ведутся работы.

    На данный момент известно одно – главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн». В любом из номеров, который он выберет.

    Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», – предположил политик в интервью официальному сайту Минспорта Московской области.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 19:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 мая 2018, 02:38

      Зачем им приставки?У них голубок есть.Пусть развлекает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 13 февраля 2018, 10:35

      Хаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 10:21

      на поле пусть в футбол не забывают играть а то в приставку наиграются потом уже сил нет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 февраля 2018, 09:55

      А еще им в каждый номер комплиментарный тюбик анальной смазки

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 февраля 2018, 21:32

      можем выделить номера в Бутырке с петухами только)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 3a zenit 12 февраля 2018, 21:35

      рай для кристианы !

      -1
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 12 февраля 2018, 21:19

      Очередной отмыв бабла))) это же очевидно...!!!потребовали!!!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > red_blue_fury 12 февраля 2018, 21:33

      много на этой шелухе ты денег отмоешь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 21:07

      у меня в гараже 2 телека ламповые стоят могу отдать один в фойе для всех а другой в номер кристинке мне не жалко смотрите на здоровье

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Полная Канистра 12 февраля 2018, 23:53

      Я могу Сегу им одолжить,на чердаке у меня валяется. Только один джойстик скотчем перемотан,нервяк иногда сдавал в игрулях.

      5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > С-Пб on-line 16 мая 2018, 08:47

      У меня с десяток картриджей 8-битных есть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 февраля 2018, 20:56

      может на приставке хоть чм выиграют

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > серега кашин 12 февраля 2018, 21:14

      да мечтать португалии ! из группы даже не выйдет ! чемп европы весь турнир на шару прошли ! случайность !

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 февраля 2018, 20:44

      Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас..

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 12 февраля 2018, 20:41

      Бл..ь, а кальяны? ))))))

      2
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