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  • Сборная Португалии потребовала установить в номерах во время ЧМ-2018 плазмы и приставки

Сборная Португалии потребовала установить в номерах во время ЧМ-2018 плазмы и приставки

12 февраля 2018, 19:51
18

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о требованиях сборной Португалии при ее размещении во время чемпионата мира-2018. «Европейские бразильцы» запросили игровые приставки.

«Несколько полей и идеальный газон – это еще не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров, и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы, и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно – главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра «Сатурн». В любом из номеров, который он выберет.

Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», – предположил политик в интервью официальному сайту Минспорта Московской области.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия. Примейра Португалия
Комментарии (18)
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Axe111
1518455781
ПОТРЕБОВАЛИ. Что вы бл***дь вообще несёте? ??????? Обычная ситуация, попросили плазму и приставки. НЕТ БЛ**ДЬ ПОТРЕБОВАЛИ
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dinar7777dinar
1518457093
ну да конечно ! петушара же приезжает как ему не поставить ! вместе с кокошей онлайн будут мочиться !
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hunta
1518457318
Бл..ь, а кальяны? ))))))
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oyabun
1518457458
Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас..
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серега кашин
1518458163
может на приставке хоть чм выиграют
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Полная Канистра
1518458879
у меня в гараже 2 телека ламповые стоят могу отдать один в фойе для всех а другой в номер кристинке мне не жалко смотрите на здоровье
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red_blue_fury
1518459591
Очередной отмыв бабла))) это же очевидно...!!!потребовали!!!)))
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3a zenit
1518460356
можем выделить номера в Бутырке с петухами только)))
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OfaZavr
1518506472
на поле пусть в футбол не забывают играть а то в приставку наиграются потом уже сил нет)
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mutabor0992
1526427516
Зачем им приставки?У них голубок есть.Пусть развлекает.
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