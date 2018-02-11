Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» и победил впервые за девять матчей и другие результаты

В матче 24-го тура Серии А «Интер» на своем поле победил «Болонью» – 2:1. Для миланского клуба эта победа стала первой за девять игр.
После этой победы «Интер» поднялся на третье место в турнирной таблице.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур
Голы: 1:0 – Эдер, 2; 1:1 – Паласио, 25; 2:1 – Карамо, 63.
Удаления: нет – Мбайе, 68; Масина, 90+5.
Голы: 1:0 – Н'Кулу, 32; 2:0 – Белотти, 66.
Сампдория – Верона – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Баррето, 50; 2:0 – Квальяррелла, 85 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Лашальт, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру