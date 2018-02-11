Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» и победил впервые за девять матчей и другие результаты

В матче 24-го тура Серии А «Интер» на своем поле победил «Болонью» – 2:1. Для миланского клуба эта победа стала первой за девять игр.

После этой победы «Интер» поднялся на третье место в турнирной таблице.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

Интер – Болонья – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Эдер, 2; 1:1 – Паласио, 25; 2:1 – Карамо, 63.

Удаления: нет – Мбайе, 68; Масина, 90+5.

Торино – Удинезе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Н'Кулу, 32; 2:0 – Белотти, 66.

Сампдория – Верона – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Баррето, 50; 2:0 – Квальяррелла, 85 (с пенальти).

Кьево – Дженоа – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лашальт, 90+1.

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