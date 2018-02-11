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    Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» и победил впервые за девять матчей и другие результаты

    В матче 24-го тура Серии А «Интер» на своем поле победил «Болонью» – 2:1. Для миланского клуба эта победа стала первой за девять игр.

    После этой победы «Интер» поднялся на третье место в турнирной таблице.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Интер – Болонья – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эдер, 2; 1:1 – Паласио, 25; 2:1 – Карамо, 63.

    Удаления: нет – Мбайе, 68; Масина, 90+5.

    Торино – Удинезе – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Н'Кулу, 32; 2:0 – Белотти, 66.

    Сампдория – Верона – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Баррето, 50; 2:0 – Квальяррелла, 85 (с пенальти).

    Кьево – Дженоа – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лашальт, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 19:00
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 февраля 2018, 22:26

      Судья - Бололонья 2-1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 11 февраля 2018, 19:52

      Форма Интер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 февраля 2018, 19:04

      Карамо и Рафинья в ОСНОВУ! Брозович и Перишич OUT!

      1
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      ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > InterMilLano1908 11 февраля 2018, 19:52

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