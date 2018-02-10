Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Монако» разгромил «Анжер»; «Ницца» проиграла «Дижону» перед матчем с «Локомотивом» 

    В матче 25-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Анжер» со счетом 4:0. Монегаски набрали 53 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, на одно очко опередив «Марсель».

    «Анжер» с 25-ю очками идет на 17 месте.

    В другом матче «Ницца» проиграла «Дижону» со счетом 3:2. Следующий матч «Ницца» проведет в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» 15 февраля.

    С результатами остальных матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Анжер – Монако – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 — Бютель (в свои ворота), 10; 0:2 — Йоветич, 30: 0:3 — Йоветич, 65; 0:4 — Раджи, 71.

    Генгам – Кан – 0:0

    Бордо – Амьен – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 — Кунде, 31; 2:0 — Лерагер, 39; 3:0 — Камано, 78; 3:1 — Мендоса, 79; 3:2 — Конате, 90.

    Дижон – Ницца – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 — Тавареш, 61; 1:1 — Леес-Мепу, 65; 1:2 — Плеа, 67; 2:2 — Тавареш (с пенальти), 77; 3:2 — Квонг-Чанг-Хон, 84.

    Метц – Монпелье – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 — Сио, 24.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 11 февраля 2018, 04:10

      Уважаемые читатели сайта Бомбардир!
      Поможем любимому информационному ресурсу избавиться от неразберихи и некомпетентности на сайте!
      Раньше ресурс спрашивал, доверяем ли мы данному источнику (бомбардиру) в справдивости публикуемой информациии и неизменно получал не менее 85% недоверия. Теперь они просят указывать им на их опечатки и ошибки. Ну почему мы должны сомневаться и перепроверять информацию на Чемпионате и на других ресурсах? Мы же не тёти Вали - машинистки -станочницы за печатной машинкой! На явные, диллетантске, тупые ошибки предлагаю реагировать (как и просит наш любимый сайт) фразой: ТЁТЯ ВАЛЯ ПРОТИВ!!!
      Спасибо! Побед любимым командам! Россия вперёд!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 11 февраля 2018, 03:54

      Уважаемый бомбардир снова косячит.
      И всё же каков итоговой результат матча Дижон-Ницца?
      Опять тётя Валя за пультом....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11