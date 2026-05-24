  • «Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии команде из второго дивизиона

«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии команде из второго дивизиона

Вчера, 22:57

Определился обладатель Кубка Португалии-2025/26.

Турнир сенсационно выиграл «Торренсе», победивший в финале лиссабонский «Спортинг».

Это первый трофей в 109-летней истории «Торренсе», который выступает во втором португальском дивизионе.

Обладатель Кубка сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Торренсе» дебютирует в еврокубках.

Португалия. Кубок. Финал
Спортинг - Торренсе - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: 0:1 - К. Зохи, 4; 1:1 - Л. Суарес, 54; 1:2 - Стопира, 112 (с пенальти).
Удаления: М. Араухо, 109 - нет.

