«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии команде из второго дивизиона

Определился обладатель Кубка Португалии-2025/26.

Турнир сенсационно выиграл «Торренсе», победивший в финале лиссабонский «Спортинг».

Это первый трофей в 109-летней истории «Торренсе», который выступает во втором португальском дивизионе.

Обладатель Кубка сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Торренсе» дебютирует в еврокубках.