АПЛ. Бывший форвард «Локомотива» Ниасс помог «Эвертону» обыграть «Кристал Пэлас»; «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. Второй мяч за «ирисок» забил бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс на 51-й минуте матча.
«Эвертон» набрал 34 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 27-ю очками идет на 14 месте.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 — Сигурдссон, 46; 2:0 — Ниасс, 51; 3:0 — Дэвис, 75; 3:1 — Миливоевич (с пенальти), 83.
Гол: 1:0 — Ки Сон-Ен, 81.
Сток Сити – Брйатон – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Искердо, 32; 1:1 — Шакири, 68.
Нереализованный пенальти: Адам, 90 — нет.
Вест Хэм – Уотфорд – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Чичарито, 38; 2:0 — Арнаутович, 78.
Источник: Бомбардир.ру