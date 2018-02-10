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  • АПЛ. Бывший форвард «Локомотива» Ниасс помог «Эвертону» обыграть «Кристал Пэлас»; «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

АПЛ. Бывший форвард «Локомотива» Ниасс помог «Эвертону» обыграть «Кристал Пэлас»; «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

10 февраля 2018, 19:51
1

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. Второй мяч за «ирисок» забил бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс на 51-й минуте матча.

«Эвертон» набрал 34 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 27-ю очками идет на 14 месте.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Сигурдссон, 46; 2:0 — Ниасс, 51; 3:0 — Дэвис, 75; 3:1 — Миливоевич (с пенальти), 83.

Суонси – Берлни – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Ки Сон-Ен, 81.

Сток Сити – Брйатон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Искердо, 32; 1:1 — Шакири, 68.

Нереализованный пенальти: Адам, 90 — нет.

Вест Хэм – Уотфорд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Чичарито, 38; 2:0 — Арнаутович, 78.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Эвертон Вест Хэм Уотфорд Суонси Бернли Брайтон Сток Сити
Комментарии (1)
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Михаил Шевченко
1518298422
Уотфорд .....
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