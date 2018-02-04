Серия А. «Ювентус» забил семь безответных мячей «Сассуоло», «Милан» сыграл вничью с «Удинезе»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Сассуоло» со счетом 7:0. Хет-трик оформил нападающий Гонсало Игуаин.

Туринский клуб набрал 59 очков и временно возглавил турнирную таблицу, обогнав на два очка «Наполи». «Сассуоло» занимает 15-ю строчку с 22 очками.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

Аталанта – Кьево – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Манчини, 72.

Ювентус – Сассуоло – 7:0 (4:0)

Голы: 1:0 — Сандро, 9; 2:0 — Хедира, 24; 3:0 — Хедира, 27; 4:0 — Пьянич, 38; 5:0 — Игуаин, 63; 6:0 — Игуаин, 74; 7:0 — Игуаин (с пенальти) ,83.

Удинезе – Милан – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Сусо, 9; 1:1 — Доннарумма (в свои ворота), 76.

Удаление: нет — Калабриа, 68.

Болонья – Фиорентина – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Верету, 41; 1:1 — Пульгар, 44; 1:2 — Кьеса, 71.

Кальяри – СПАЛ – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Чигарини, 34; 2:0 – Педро, 62.

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