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    Прядкин – о финансовых проблемах «Тосно»: «О снятии команды с РФПЛ речи не идет»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в «Тосно». Футболисты клуба из Ленинградской области не получают зарплату с октября 2017 года.

    Ранее голкипер команды Давид Юрченко заявил, что в связи с данной ситуацией игроки отказались тренироваться.

    – Я говорил сегодня с генеральным директором «Тосно». Есть определенная задолженность перед футболистами по зарплате, она составляет порядка двух месяцев, клуб решает этот вопрос. Он сказал, что завтра доложит о мерах, которые принимаются. Решением вопроса занимается и руководство клуба, и его акционеры.

    Сейчас, как я понимаю, есть проблемы внутри коллектива – игроки своим сегодняшним шагом хотели обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Каких-то глобальных проблем, которые могли бы поставить под вопрос перспективу существования клуба, не стоит.

    – Есть уверенность, что «Тосно» не снимется по ходу сезона?

    – О снятии даже и речи не идет. Ситуация не критическая, она контролируема.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2018 22:45
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 12:30

      Все под полным контролем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 февраля 2018, 09:25

      Надо Зениту еще Маркова откупить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 февраля 2018, 23:23

      Контролируемый крах...

      0
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