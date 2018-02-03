Прядкин – о финансовых проблемах «Тосно»: «О снятии команды с РФПЛ речи не идет»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в «Тосно». Футболисты клуба из Ленинградской области не получают зарплату с октября 2017 года.

Ранее голкипер команды Давид Юрченко заявил, что в связи с данной ситуацией игроки отказались тренироваться.

– Я говорил сегодня с генеральным директором «Тосно». Есть определенная задолженность перед футболистами по зарплате, она составляет порядка двух месяцев, клуб решает этот вопрос. Он сказал, что завтра доложит о мерах, которые принимаются. Решением вопроса занимается и руководство клуба, и его акционеры.

Сейчас, как я понимаю, есть проблемы внутри коллектива – игроки своим сегодняшним шагом хотели обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Каких-то глобальных проблем, которые могли бы поставить под вопрос перспективу существования клуба, не стоит.

– Есть уверенность, что «Тосно» не снимется по ходу сезона?

– О снятии даже и речи не идет. Ситуация не критическая, она контролируема.