Кураньи: «Смолов и Кокорин могут помочь России удачно выступить на ЧМ»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«У вас прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме, многих я знал совсем молодыми, еще начинающими футболистами — Кокорина и Смолова, например, про которых я еще тогда говорил, что они прекрасные нападающие. Сейчас они очень хорошо играют, забивают и могут помочь команде удачно провести чемпионат

Конкуренты сборной Германии? У сборной Франции очень сильная команда, которая играет в очень качественный футбол класса «топ». Также не надо забывать о сборных Аргентины, Бразилии и Испании — это все основные конкуренты для немецкой команды», — сказал Кураньи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.