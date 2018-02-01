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  • Кураньи: «Смолов и Кокорин могут помочь России удачно выступить на ЧМ»

Кураньи: «Смолов и Кокорин могут помочь России удачно выступить на ЧМ»

1 февраля 2018, 16:36
6

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

«У вас прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме, многих я знал совсем молодыми, еще начинающими футболистами — Кокорина и Смолова, например, про которых я еще тогда говорил, что они прекрасные нападающие. Сейчас они очень хорошо играют, забивают и могут помочь команде удачно провести чемпионат

Конкуренты сборной Германии? У сборной Франции очень сильная команда, которая играет в очень качественный футбол класса «топ». Также не надо забывать о сборных Аргентины, Бразилии и Испании — это все основные конкуренты для немецкой команды», — сказал Кураньи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Динамо Россия Германия Смолов Федор Кураньи Кевин
Комментарии (6)
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FanatSerj
1517493192
"Могут", а могут и не смогут ))
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DOCTOR PENALTY
1517493473
Смолов может, а Кокорин - может быть...
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dinar7777dinar
1517502200
кураньи индеец такой же как кокорин !
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Вомбат
1517744401
Откуда Кураньи может знать в какой форме наши игроки находятся после зимней паузы? И в какой форме они подойдут к ЧМ? А главное - какие это будут игроки. Ведь от Черчесова не знаешь чего ждать, он тасует состав как левая ногла пожелает. Так что эти реверансы в адерс России - просто дань вежливости, за которой не стоит никакой экспертной оценки.
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