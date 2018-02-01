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    Кураньи: «Смолов и Кокорин могут помочь России удачно выступить на ЧМ»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.

    «У вас прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме, многих я знал совсем молодыми, еще начинающими футболистами — Кокорина и Смолова, например, про которых я еще тогда говорил, что они прекрасные нападающие. Сейчас они очень хорошо играют, забивают и могут помочь команде удачно провести чемпионат

    Конкуренты сборной Германии? У сборной Франции очень сильная команда, которая играет в очень качественный футбол класса «топ». Также не надо забывать о сборных Аргентины, Бразилии и Испании — это все основные конкуренты для немецкой команды», — сказал Кураньи.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    01.02.2018 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 февраля 2018, 14:40

      Откуда Кураньи может знать в какой форме наши игроки находятся после зимней паузы? И в какой форме они подойдут к ЧМ? А главное - какие это будут игроки. Ведь от Черчесова не знаешь чего ждать, он тасует состав как левая ногла пожелает. Так что эти реверансы в адерс России - просто дань вежливости, за которой не стоит никакой экспертной оценки.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2018, 19:23

      кураньи индеец такой же как кокорин !

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      Рейтинг: +407

      orlovcar > dinar7777dinar 2 февраля 2018, 20:10

      а ты просто: даун

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 16:57

      Смолов может, а Кокорин - может быть...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 февраля 2018, 16:53

      "Могут", а могут и не смогут ))

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