Амаду может отправиться в аренду в «Вест Хэм» вместо РФПЛ

Полузащитник «Лилля» Ибраим Амаду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sky Sports. В его услугах заинтересован «Вест Хэм». «Молотобойцы» готовы пригласить 24-летнего футболиста на правах аренды.

Французская сторона получит за аренду своего игрока 2 миллиона фунтов стерлингов, а также – 14 миллионов за оформление полноценного трансфера игрока. Известно, что француз ранее входил в интересы одного из представителей российской премьер-лиги.

В текущем сезоне Амаду провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями в них.