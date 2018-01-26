Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зырянов: «Шатов летит на сбор «Зенита-2». Дзюбы в списке нет»

    Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что полузащитник первой команды Олег Шатов отправится со вторым клубом сине-бело-голубых на сбор. Также Зырянов отметил, что в списке игроков отсутствует нападающий Артем Дзюба.

    Оба игрока могут покинуть «Зенит» во время зимнего трансферного окна. На Шатова претендует «Локомотива», на Дзюбу – тульский «Арсенал».

    «У меня есть список, кто летит на сборы. В этом списке Шатов есть. Дзюбы в этом списке нет. Тут решение принимаю не я. Мне сказали, кого брать.

    Если у кого-то есть желание тренироваться с командой «Зенит-2» – я не буду против.

    Я так понимаю, Артем решает свои вопросы: или подыскивает другой клуб, или хочет вернуться в основной состав — этого я не знаю», – сказал Зырянов.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 января 2018, 19:58

      Опачки! Дзюба уже в Зенит-2 не попадает! Вот это папа Дзюбы "попадает" по окончанию контракта!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 января 2018, 16:26

      В тех редких матчах, когда Манчини выпускал Шатова на поле, Шатов отыграл очень посредственно. Шанс ему давали, он им не воспользовался. Закономерный итог: перевод во вторую команду Зенита.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2018, 13:51

      От перебора игроков Зенит просто гробит игроков, неужели в РФС не видят,
      что творит руководство Зенита, угробить О.Шитова-это преступление. И если
      не остановить это, то завтра будут забирать игроков у Локомотива, Спартака,
      Краснодара, ЦСКА т.е. у тех команд, которые могут повлиять Зениту быть на
      первом месте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > vladimir-7 26 января 2018, 14:30

      если ты придя на работу ничего не делаешь при этом желаешь получать больше денег а потом тебя уволили и сосед Вася начинает кричать-угробили такой потенциал куда директор смотрит.В твоё скудном понимании это нормально да?Пару лет сыграл на среднем уровне и что теперь его на руках носить всю жизнь?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 13:38

      дзюба стал как погребняк

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 > серега кашин 26 января 2018, 13:59

      Точно подмечено. Сходств много: деревянные силовые игроки + оба плохо отзывались о своей некогда родной команде Спартак. И оба терпят фиаско! Показательно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Алекс 914 26 января 2018, 20:04

      Если бы не сказал про Спартак, то можно было бы согласиться! Они не только в Спартаке играли!Кстати, из других команд уходили нормально! Но казус был в Спартаке (здесь и руководство замешано) и, можно сказать в последнем их клубе: у одного Зенит, у другого Динамо! Думаю, что Погребняку нужно искать гвоздь, на который повесить бутсы, а Дзюба больше не найдет команду, где будут играть "аналоги" Калачёва и Халка! А сам он НОЛЬ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11