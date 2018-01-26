Зырянов: «Шатов летит на сбор «Зенита-2». Дзюбы в списке нет»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что полузащитник первой команды Олег Шатов отправится со вторым клубом сине-бело-голубых на сбор. Также Зырянов отметил, что в списке игроков отсутствует нападающий Артем Дзюба.

Оба игрока могут покинуть «Зенит» во время зимнего трансферного окна. На Шатова претендует «Локомотива», на Дзюбу – тульский «Арсенал».

«У меня есть список, кто летит на сборы. В этом списке Шатов есть. Дзюбы в этом списке нет. Тут решение принимаю не я. Мне сказали, кого брать.

Если у кого-то есть желание тренироваться с командой «Зенит-2» – я не буду против.

Я так понимаю, Артем решает свои вопросы: или подыскивает другой клуб, или хочет вернуться в основной состав — этого я не знаю», – сказал Зырянов.