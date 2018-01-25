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  • Уткин: «Васин и Кудряшов? Это не игроки сборной абсолютно ни в каком виде»

Уткин: «Васин и Кудряшов? Это не игроки сборной абсолютно ни в каком виде»

25 января 2018, 19:02
17

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре защитников сборной России Виктора Васина и Федора Кудряшова.

«Джикия — единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде.

Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию», — сказал Уткин.

Напомним, что защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму крестообразных связок на прошлой неделе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1). Игроку была сделана операция. Он может восстановиться к середине мая.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Рубин Кудряшов Федор Васин Виктор Джикия Георгий
Комментарии (17)
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1516896713
не боись вася черчес тебя выберет вес только сбрось
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серега кашин
1516897552
кто будет сильнее играть на момент чм того и надо брать, а то есть приближенные у этого недотренера
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SPACE TRUCKIN
1516898056
было бы смешно,если не было так грустно...защитников в сборную нет...((
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Torvald64
1516898314
А у нас есть ещё варианты? Насколько бы плохи ни были эти двое (хотя насчёт Кудряшова тот же Бердыев бы поспорил), кого ещё-то брать?
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NIK32RUS
1516899204
А по моему мнению, Уткин и Гусев не комментаторы абсолютно ни в каком виде!
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pegas1276
1516900898
давно "птица" не вставляла свой "кряк"
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mialkov
1516901030
П...деть - не мешки ворочать! Подскажи достойных!
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fanchik
1516901444
Васин и Кудряшов в действительности не воспринимаются как сильные игроки сборной.Но ведь других классных защитников не видно на горизонте,отсюда Черчесов и отталкивается .Без Джикии проблемы будут более ощутимы,дай бог ему быстрого выздоровления
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lordmrv
1516906143
Уткина в сборную!!!! Он своей жопой 3/4 ворот сразу закроет!
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CSKA471
1516946967
Толстый ты м...к, кого ты видишь лучше чем те которые есть???????Зачем ты кр...н вводишь смуту перед ЧМ, долбанный бальной убл...к
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