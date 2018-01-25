Уткин: «Васин и Кудряшов? Это не игроки сборной абсолютно ни в каком виде»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре защитников сборной России Виктора Васина и Федора Кудряшова.

«Джикия — единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде.

Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию», — сказал Уткин.

Напомним, что защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму крестообразных связок на прошлой неделе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1). Игроку была сделана операция. Он может восстановиться к середине мая.