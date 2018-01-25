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    Уткин: «Васин и Кудряшов? Это не игроки сборной абсолютно ни в каком виде»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре защитников сборной России Виктора Васина и Федора Кудряшова.

    «Джикия — единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде.

    Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию», — сказал Уткин.

    Напомним, что защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму крестообразных связок на прошлой неделе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1). Игроку была сделана операция. Он может восстановиться к середине мая.

    Источник: Спорт FM

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    25.01.2018 19:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 января 2018, 14:15

      Воспитай других - или не трынди попусту

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 января 2018, 11:50

      А никто и не спорит. Вопрос, где взять других. Может где есть свободный Роберто Карлос? Подскажи. А так не хер крякать... проститУткин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 26 января 2018, 09:09

      Толстый ты м...к, кого ты видишь лучше чем те которые есть???????Зачем ты кр...н вводишь смуту перед ЧМ, долбанный бальной убл...к

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 26 января 2018, 07:39

      Джикия бог и царь...
      пипец
      русские ваще закончились или как?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 26 января 2018, 01:28

      язык без костей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 25 января 2018, 21:49

      Уткина в сборную!!!! Он своей жопой 3/4 ворот сразу закроет!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 января 2018, 20:36

      Не только они, но и все остальные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 января 2018, 20:30

      Васин и Кудряшов в действительности не воспринимаются как сильные игроки сборной.Но ведь других классных защитников не видно на горизонте,отсюда Черчесов и отталкивается .Без Джикии проблемы будут более ощутимы,дай бог ему быстрого выздоровления

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 января 2018, 20:23

      П...деть - не мешки ворочать! Подскажи достойных!

      6
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 января 2018, 20:21

      давно "птица" не вставляла свой "кряк"

      3
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