Джикия – об операции: «После съеденного круассана чувствую себя хорошо»

С китайцами вообще опасно играть в футбол, чего ожидать от них неизвестно. Сколько уже ужасных травм получали игроки в китайской лиги.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил о состоянии здоровья после операции на колене в Риме.
«Джикия был успешно прооперирован и после съеденного круассана чувствует себя хорошо», – подписал он фотографию в инстаграме.
18 января футболист повредил крестообразные связки в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1). Сообщалось, что его участие в ЧМ-2018 в составе сборной России – под вопросом.
Джикия может восстановиться к середине мая.