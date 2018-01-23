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    Джикия – об операции: «После съеденного круассана чувствую себя хорошо»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил о состоянии здоровья после операции на колене в Риме.

    «Джикия был успешно прооперирован и после съеденного круассана чувствует себя хорошо», – подписал он фотографию в инстаграме.

    18 января футболист повредил крестообразные связки в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1). Сообщалось, что его участие в ЧМ-2018 в составе сборной России – под вопросом.

    Джикия может восстановиться к середине мая.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.01.2018 19:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +982

      O-Z 24 января 2018, 14:01

      С китайцами вообще опасно играть в футбол, чего ожидать от них неизвестно. Сколько уже ужасных травм получали игроки в китайской лиги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 января 2018, 07:47

      Удачи и главное здоровья-возвращайся быстрее.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 23:02

      Георгий, завязывай с круассанами. Побольше витаминов. Вес, это проблема для многих, ты не исключение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 января 2018, 21:59

      скорейшего выздоровления,Георгий

      2
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 января 2018, 21:16

      А вдруг чудо и ты оклемаешься к ЧМ. Желаю от всего сердца.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 января 2018, 21:07

      Жора, если бы можно было, я бы отдал тебе свою связку.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2018, 20:59

      Главное не форсировать восстановление, а то может быть все совсем печально!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 января 2018, 20:56

      Жора, выздаравливай, дома все пучком, уголь завезли, мандарины окуривают.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 23 января 2018, 20:52

      Круассан не шашлык. Здоровья и терпения тебе, парень.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 23 января 2018, 20:46

      Правильно, Георгий, гони прочь тугу-печаль.

      9
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