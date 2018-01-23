Джикия – об операции: «После съеденного круассана чувствую себя хорошо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил о состоянии здоровья после операции на колене в Риме.

«Джикия был успешно прооперирован и после съеденного круассана чувствует себя хорошо», – подписал он фотографию в инстаграме.

18 января футболист повредил крестообразные связки в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1). Сообщалось, что его участие в ЧМ-2018 в составе сборной России – под вопросом.

Джикия может восстановиться к середине мая.