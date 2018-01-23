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    Джикия имеет шанс восстановиться к середине мая

    Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» Георгия Джикию, рассказал о том, сколько времени может потребоваться футболисту на восстановление.

    Сегодня 24-летний игрок перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава, который он получил в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ» (0:1).

    «Вообще врачи перестраховываются не только в российских клубах. Есть определенный исторический барьер, который сложно перешагнуть. Например, в Англии футболист полноценно возвращается на поле только месяцев через девять. Такова традиция, особенности лиги и условия конкуренции.

    Например, у меня был клиент из АПЛ. Я не могу называть его фамилию, но он был лидер своего клуба. И этот парень получил свой шанс через восемь месяцев только потому, что за время отсутствия клуб купил на его место аж двух сильных игроков.

    Но это все от меня не зависит. Как только игрок попадает ко мне в клинику, я могу гарантировать следующее: максимально быстрый отказ от костылей и наколенников, велосипед через 15 дней, полноценный бег через 30, затем подготовленная программа тренировок, которая через четыре месяца возвращает игрока к состоянию, близкому к дооперационному. То есть, если футболист травмировался в начале январе, то к середине мая он может быть готов», – приводит слова Мариани телеграм-канал «Едим спорт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 12:57
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 24 января 2018, 08:35

      Хорошая новость, дай Бог скорейшего выздоровления Георгию

      1
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 24 января 2018, 03:03

      Ничего парень молодой будем надеется к ЧМ восстановится , чего ему и желаем .

      0
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      Рейтинг: +818

      diktatop 24 января 2018, 01:03

      Георгий желаю здоровья! восстановись к ЧМ то эта потеря для тебя самая существенная!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 января 2018, 00:33

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:35

      торопиться конечно не нужно, но если все пойдет само собой с опережением графика то будет отлично.

      8
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 23 января 2018, 17:58

      Желаем Георгию восстановиться и залечить травму, чтобы с новыми силами успешно играть за клуб и за сборную!
      Торопиться не надо!
      Это время восстановления пойдёт Георгию на пользу!
      Пусть теперь Георгий штудирует теорию успешной игры в футбол и разбирает все свои ошибки, которые он допускал в игре, чтобы их больше не повторять!
      Время есть и его надо использовать с пользой для дела клуба и сборной!

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      Рейтинг: +818

      diktatop > Виктор12 24 января 2018, 01:05

      теория без практики ни что....

      0
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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 > diktatop 24 января 2018, 11:30

      Практика тоже будет, но позже )

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 23 января 2018, 17:53

      Если все будет также идти позитивно как у Зобы, то было бы круто.
      Но в любом случае не стоит ничего форсировать!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 января 2018, 17:16

      Не стал бы торопить события ! Профессор прав - человек человеку рознь . А Джикии выздоровления !

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2018, 16:34

      Георгий, не торопись, тебе ещё играть и играть. Если рано выйдешь на поле,
      сам будешь опасаться с кем-нибудь столкнуться и получить рецидив. Поэтому,
      лучше вылечиться полностью и потом спокойно играть. Выздоравливай!

      5
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 23 января 2018, 14:58

      Чемпионат Мира - это 3-4 матча. А дальше вся жизнь впереди.
      Если есть сомнения в полной готовности, то лучше пропустить ЧМ, чем потом заканчивать с футболом.

      4
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      Рейтинг: +818

      diktatop > Kрейсер 24 января 2018, 01:07

      а ты прикинь его когда домашний ЧМ и он основной ЦЗ и так... как его голову рвут мысли о судьбе... а кресты это либо хронически или нет.

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