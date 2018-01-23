Джикия имеет шанс восстановиться к середине мая

Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» Георгия Джикию, рассказал о том, сколько времени может потребоваться футболисту на восстановление.

Сегодня 24-летний игрок перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава, который он получил в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Вообще врачи перестраховываются не только в российских клубах. Есть определенный исторический барьер, который сложно перешагнуть. Например, в Англии футболист полноценно возвращается на поле только месяцев через девять. Такова традиция, особенности лиги и условия конкуренции.

Например, у меня был клиент из АПЛ. Я не могу называть его фамилию, но он был лидер своего клуба. И этот парень получил свой шанс через восемь месяцев только потому, что за время отсутствия клуб купил на его место аж двух сильных игроков.

Но это все от меня не зависит. Как только игрок попадает ко мне в клинику, я могу гарантировать следующее: максимально быстрый отказ от костылей и наколенников, велосипед через 15 дней, полноценный бег через 30, затем подготовленная программа тренировок, которая через четыре месяца возвращает игрока к состоянию, близкому к дооперационному. То есть, если футболист травмировался в начале январе, то к середине мая он может быть готов», – приводит слова Мариани телеграм-канал «Едим спорт».