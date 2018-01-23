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Джикия имеет шанс восстановиться к середине мая

23 января 2018, 12:57
25

Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» Георгия Джикию, рассказал о том, сколько времени может потребоваться футболисту на восстановление.

Сегодня 24-летний игрок перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава, который он получил в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Вообще врачи перестраховываются не только в российских клубах. Есть определенный исторический барьер, который сложно перешагнуть. Например, в Англии футболист полноценно возвращается на поле только месяцев через девять. Такова традиция, особенности лиги и условия конкуренции.

Например, у меня был клиент из АПЛ. Я не могу называть его фамилию, но он был лидер своего клуба. И этот парень получил свой шанс через восемь месяцев только потому, что за время отсутствия клуб купил на его место аж двух сильных игроков.

Но это все от меня не зависит. Как только игрок попадает ко мне в клинику, я могу гарантировать следующее: максимально быстрый отказ от костылей и наколенников, велосипед через 15 дней, полноценный бег через 30, затем подготовленная программа тренировок, которая через четыре месяца возвращает игрока к состоянию, близкому к дооперационному. То есть, если футболист травмировался в начале январе, то к середине мая он может быть готов», – приводит слова Мариани телеграм-канал «Едим спорт».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1516702169
При таких травмах чудес не бывает. Выдержка и ещё раз выдержка.
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Полная Канистра
1516702872
не торопись лечись востанавливайся нам не впервой ждать
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Татарин за ЦСКА
1516702929
Здоровья
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mialkov
1516703293
Жора, с успешной операцией! Здоровья, скорейшего восстановления и отсутствия травм в дальнейшей карьере!
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zigbert
1516703371
Приятно слышать,хотя форсировать восстановление не стоит.
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STAFOR13
1516706250
главное что бы восстановление было максимально быстрое и без вреда в дальнейшем для здоровья, сборной Георгий нужен как никто, то придётся играть без центральных защитников, так как Васин...Кудряшов и другие, это валидол... лучше даже выпустить вместо центров обороны, полузащитников наших молодых, Миранчуков, Зобнина, Головина, Кузяева, Дзагоева так и то будет больше шансов в матчах,а толка от нынешнего поколения ЦЗ нет у нас, один косячит, другой пасы даёт "обостряющие" на свои ворота... Так что здоровья и без травм, Джикия боец, сборной такие и нужны, не ноет после каждого стыка, а встаёт и дальше играет до конца.
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Kрейсер
1516708738
Чемпионат Мира - это 3-4 матча. А дальше вся жизнь впереди. Если есть сомнения в полной готовности, то лучше пропустить ЧМ, чем потом заканчивать с футболом.
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vladimir-7
1516714471
Георгий, не торопись, тебе ещё играть и играть. Если рано выйдешь на поле, сам будешь опасаться с кем-нибудь столкнуться и получить рецидив. Поэтому, лучше вылечиться полностью и потом спокойно играть. Выздоравливай!
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dok66
1516716997
Не стал бы торопить события ! Профессор прав - человек человеку рознь . А Джикии выздоровления !
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OfaZavr
1516721714
торопиться конечно не нужно, но если все пойдет само собой с опережением графика то будет отлично.
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