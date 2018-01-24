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    Семин: «После матча против «Цюаньцзянь» пообщались с Капелло на футбольные темы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог ничьей с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) на тренировочном сборе и рассказал о беседе с Фабио Капелло, тренирующим китайский «Цзянсу Сунин».

    – Сейчас Ари и Чорлука без видимых проблем выдержали 45 минут?

    – Да. Самое главное, что не сказываются их прежние повреждения, ничего на поле не произошло, нагрузка держится.

    – Как вам «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?

    – Очень хорошая команда. Спарринг получился полезным. И Витцель, и Пато, и Модест – футболисты высокого уровня. Выглядели они здорово, явные лидеры. Хотя в первом тайме, когда «Локо» держал хороший темп, на мой взгляд, мы ничего не позволили создать соперникам. После перерыва – да, какие-то шансы у них были.

    – О чем говорили с Капелло?

    – Просто пообщались на футбольные темы. Он же теперь хорошо знаком с китайским футболом. Фабио спросил, когда уезжаем, какие у нас дальнейшие планы. И ему тоже, как и мне, понравился первый тайм в нашем исполнении и не понравился – второй.

    Напомним, с 2012 по 2015 Капелло тренировал сборную России. «Цзянсу Сунин» итальянец возглавил в июне 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2018 01:53
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