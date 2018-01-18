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    Неймар поучаствовал в 6 голах «Дижону». Это второй показатель в Европе за 11 лет

    Вчера «ПСЖ» обыграл «Дижон» со счетом 8:0 в матче 21 тура чемпионата Франции.

    Нападающий парижского клуба Неймар принял участие в шести голевых атаках – на его счету покер и две результативные передачи. Показатель стал вторым за последние 11 лет в топ-5 национальных чемпионатах Европы.

    Лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» начиная с сезона-2006/07:

    1. Луис Суарес, 4 гола + 3 паса; «Барселона» – «Депортиво» (8:0; 34 тур Примеры-2015/16);

    2. Неймар;

    3. Криштиану Роналду, 5 голов + 1 пас; «Реал»«Эспаньол» (6:0, 3 тур Примеры-2015/16);

    4. Клаудио Писарро, 4 гола + 2 паса; «Бавария»«Гамбург» (9:2, 27 тур Бундеслиги-2012/13).

    Источник: Opta

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    18.01.2018 16:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 00:33

      С чего Неймар второй, когда у Писарро точно такие же показатели и он 4?))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 января 2018, 21:20

      Похоже, что ПСЖ перерос чемпионат Франции окончательно!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 января 2018, 18:33

      А почему всего лишь 11 лет ! А за последние 50 лет ? Слабо показать !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 января 2018, 17:53

      Ну да, рекорд достойный отдельной награды))) разнесли глухого аутсайдера. После этого ещё кто-то будет говорить, что Лига 1 заслужила коэфф 2? Там таких, как Дижон ещё парочку команд точно можно найти.

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      Рейтинг: +206

      Эмом 18 января 2018, 16:12

      покер и два паса это 6 действий

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 18 января 2018, 16:10

      это скорее позор для неймара

      -2
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