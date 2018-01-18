Неймар поучаствовал в 6 голах «Дижону». Это второй показатель в Европе за 11 лет

Вчера «ПСЖ» обыграл «Дижон» со счетом 8:0 в матче 21 тура чемпионата Франции.

Нападающий парижского клуба Неймар принял участие в шести голевых атаках – на его счету покер и две результативные передачи. Показатель стал вторым за последние 11 лет в топ-5 национальных чемпионатах Европы.

Лидеры топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» начиная с сезона-2006/07:

1. Луис Суарес, 4 гола + 3 паса; «Барселона» – «Депортиво» (8:0; 34 тур Примеры-2015/16);

2. Неймар;

3. Криштиану Роналду, 5 голов + 1 пас; «Реал» – «Эспаньол» (6:0, 3 тур Примеры-2015/16);

4. Клаудио Писарро, 4 гола + 2 паса; «Бавария» – «Гамбург» (9:2, 27 тур Бундеслиги-2012/13).