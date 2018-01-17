Лига 1. «Генгам» проиграл «Лиону» и другие результаты

В матче 21-го тура Лиги 1 «Лион» в гостях обыграл «Генгам» – 2:0. Голами отметились Набиль Фекир и Уссем Ауа.

После этой победы «Лион» остался на втором месте в турнирной таблице.

С результатами других встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Анжер – Труа – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Томас, 33; 1:1 – Хауи, 51; 2:1 – Томас, 58; 3:1 – Капелле, 81.

Метц – Сент-Этьен – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ривьер, 13 (с пенальти); 2:0 – Доссеви, 16; 3:0 – Ру, 78.

Генгам – Лион – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фекир, 26; 0:2 – Ауа, 58.

Лилль – Ренн – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Алонсо, 41; 1:1 – Леа Селики, 85; 1:2 – Андре, 89.

Амьен – Монпелье – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Скири, 34; 1:1 – Конате, 72.

Тулуза – Нант – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Крхин, 19.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1