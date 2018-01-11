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    Кавани-Неймар – самая результативная пара нападающих 2017 года

    Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года.

    Список составлен на основе голов в национальных чемпионатах.

    1. Эдинсон Кавани-Неймар, «ПСЖ» – 30 голов

    2. Венсан Абубакар-Мусса Марега, «Порту» – 28

    3. Лионель Месси-Луис Суарес, «Барселона» – 27

    4. Рахим Стерлинг-Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 27

    5. Мариано Диас-Набиль Фекир, «Лион» – 26

    6. Чиро Иммобиле-Луис Альберто, «Лацио» – 26

    7. Жонас-Эдуардо Сальвио, «Бенфика» – 26

    8. Мохамед Салах-Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – 26

    9. Мауро Икарди-Иван Перишич, «Интер» – 25

    10. Гарри Кейн-Сон Хонг-Мин, «Тоттенхэм» – 25.

    Источник: Opta

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    11.01.2018 17:13
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 января 2018, 19:24

      А как же Дзюба с Кокориным?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:22

      Результат был бы покруче у первой пары, если бы Неймар ещё не мешал так часто Кавани

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 17:38

      Впечатляющий список голеадоров!...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 11 января 2018, 17:19

      О ДА ПОРТУГАЛЬЦЫ КОТОРЫЙ НИЖЕ РОССИЯ ТОП 5 НОРМ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > ЛивеерпулЬ 11 января 2018, 18:42

      пиши по факту зачем обширно говорить ТОП 2 ! 8)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 11 января 2018, 17:17

      ЗНАЧИТ НЕМЦЫ НЕ ТОП 5 ЕВРОПЫ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ЛивеерпулЬ 13 января 2018, 11:03

      Там вообще про топ5 не сказано. Список левый.

      0
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