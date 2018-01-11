Кавани-Неймар – самая результативная пара нападающих 2017 года

Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года.
Список составлен на основе голов в национальных чемпионатах.
1. Эдинсон Кавани-Неймар, «ПСЖ» – 30 голов
2. Венсан Абубакар-Мусса Марега, «Порту» – 28
3. Лионель Месси-Луис Суарес, «Барселона» – 27
4. Рахим Стерлинг-Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 27
5. Мариано Диас-Набиль Фекир, «Лион» – 26
6. Чиро Иммобиле-Луис Альберто, «Лацио» – 26
7. Жонас-Эдуардо Сальвио, «Бенфика» – 26
8. Мохамед Салах-Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – 26
9. Мауро Икарди-Иван Перишич, «Интер» – 25
10. Гарри Кейн-Сон Хонг-Мин, «Тоттенхэм» – 25.
Источник: Opta