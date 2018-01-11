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  • Кавани-Неймар – самая результативная пара нападающих 2017 года

Кавани-Неймар – самая результативная пара нападающих 2017 года

11 января 2018, 17:13
8

Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года.

Список составлен на основе голов в национальных чемпионатах.

1. Эдинсон Кавани-Неймар, «ПСЖ» – 30 голов

2. Венсан Абубакар-Мусса Марега, «Порту» – 28

3. Лионель Месси-Луис Суарес, «Барселона» – 27

4. Рахим Стерлинг-Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 27

5. Мариано Диас-Набиль Фекир, «Лион» – 26

6. Чиро Иммобиле-Луис Альберто, «Лацио» – 26

7. Жонас-Эдуардо Сальвио, «Бенфика» – 26

8. Мохамед Салах-Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – 26

9. Мауро Икарди-Иван Перишич, «Интер» – 25

10. Гарри Кейн-Сон Хонг-Мин, «Тоттенхэм» – 25.

Источник: Opta
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра ПСЖ Порту Барселона Манчестер Сити Лацио Лион Бенфика Ливерпуль Интер Тоттенхэм Месси Лионель Агуэро Серхио Суарес Луис Кавани Эдинсон Иммобиле Чиро Перишич Иван Сальвио Эдуардо Альберто Луис Абубакар Венсан Сон Хын-Мин Неймар Фирмино Роберто Жонас Кейн Гарри Стерлинг Рахим Салах Мохамед Икарди Мауро Марега Мусса Диас Мариано
Комментарии (8)
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ЛивеерпулЬ
1515680228
ЗНАЧИТ НЕМЦЫ НЕ ТОП 5 ЕВРОПЫ?
Ответить
ЛивеерпулЬ
1515680394
О ДА ПОРТУГАЛЬЦЫ КОТОРЫЙ НИЖЕ РОССИЯ ТОП 5 НОРМ
Ответить
insider_retro
1515681508
Впечатляющий список голеадоров!...
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DOCTOR PENALTY
1515687745
Результат был бы покруче у первой пары, если бы Неймар ещё не мешал так часто Кавани
Ответить
Сибирь за Спартак
1515687855
А как же Дзюба с Кокориным?
Ответить
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