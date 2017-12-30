АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером», «Челси» забил пять безответных мячей «Сток Сити» и другие результаты

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле победил «Лестер» со счетом 2:1.

Счет в матче на 3-й минуте открыл нападающий гостей Джейми Варди. Во втором тайме форвард «красных» Мохамед Салах сначала сравнял счет, а потом вывел команду вперед.

«Ливерпуль» с 41 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Лестер» с 27-ю очками идет восьмым.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Борнмут – Эвертон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Фрейзер, 33; 1:1 — Гуйе, 57; 2:1 — Фрейзер, 89.

Ливерпуль – Лестер – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Варди, 3; 1:0 — Салах, 52; 2:1 — Салах, 76.

Ньюкасл Юнайтед – Брайтон – 0:0

Уотфорд – Суонси Сити – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Каррильо, 11; 1:1 — Айю, 86; 1:2 — ,90+1.

Хаддерсфилд – Бернли 0-0

Челси – Сток Сити – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 — Рудигер, 4; 2:0 — Дринкуотер, 9; 3:0 — Педро, 23; 4:0 — Виллиан (с пенальти), 73; 5:0 — Дзаппакоста, 88.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ