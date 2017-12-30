АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером», «Челси» забил пять безответных мячей «Сток Сити» и другие результаты

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле победил «Лестер» со счетом 2:1.
Счет в матче на 3-й минуте открыл нападающий гостей Джейми Варди. Во втором тайме форвард «красных» Мохамед Салах сначала сравнял счет, а потом вывел команду вперед.
«Ливерпуль» с 41 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Лестер» с 27-ю очками идет восьмым.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур
Голы: 1:0 — Фрейзер, 33; 1:1 — Гуйе, 57; 2:1 — Фрейзер, 89.
Ливерпуль – Лестер – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Варди, 3; 1:0 — Салах, 52; 2:1 — Салах, 76.
Ньюкасл Юнайтед – Брайтон – 0:0
Уотфорд – Суонси Сити – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 — Каррильо, 11; 1:1 — Айю, 86; 1:2 — ,90+1.
Голы: 1:0 — Рудигер, 4; 2:0 — Дринкуотер, 9; 3:0 — Педро, 23; 4:0 — Виллиан (с пенальти), 73; 5:0 — Дзаппакоста, 88.