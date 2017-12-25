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  • Пеле: «ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России»

Пеле: «ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России»

25 декабря 2017, 16:36
8

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле считает, что Россия входит в число команд, способных побороться за победу на чемпионате мира-2018. При этом он подчеркнул, что футбол – это сплошной сюоприз.

«Думаю, выиграть Кубок мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы», – сказал Пеле в эфире программы Stan Collymore Show на RT.

Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Пеле
Комментарии (8)
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Killer_King
1514209562
Пеле классный футболист, но сейчас он слукавил и явными фаворитами, по мне, сейчас идут Бразилия, Германия, Испания и Франция
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серега кашин
1514210006
пеле просто льстит хозяевам всегда, т.к Россия к фаворитам чм ни когда не отнасилась
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directorpg
1514210911
Молодец, а то сейчас все только и обливают грязью Россию. Не думаю, что лукавит, просто поддерживает.
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XaXatyn
1514219549
Неприкрытая лесть ! Хочется чтобы наши как можно дальше прошли ,но видно будет это по играм в группе !
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multi1984
1514223845
Помню,что Пеле говорил,что Россия выиграет ,если Бразилия в хоккее будет чемпионом)
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ARSEN923
1514227379
Удачи РОССИЯ 1/4 точно дойдёт
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ЮЗИК
1514228937
Бред говорит
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alex1951
1514234644
Если это было сказано в России,то это скорей дипломатия,а если вне России, то сильно смахивает на бред...
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