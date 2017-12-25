Пеле: «ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России»

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле считает, что Россия входит в число команд, способных побороться за победу на чемпионате мира-2018. При этом он подчеркнул, что футбол – это сплошной сюоприз.

«Думаю, выиграть Кубок мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы», – сказал Пеле в эфире программы Stan Collymore Show на RT.

Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.