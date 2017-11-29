Лига 1. «Марсель» разгромил «Метц», «Лион» проиграл «Лиллю», «Монако» уступил «Нанту»

В матче 15-го тура Лиги 1 «Марсель» в гостях разгромил «Метц». Благодаря этой победе команда вышла на второе место в турнирной таблице.

С результатами других встреч игрового дня можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Анжер – Ренн – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Экамби, 37; 1:1 – Эну, 51; 1:2 – Андре, 84.

Генгам – Монпелье – 0:0

Лион – Лилль – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Мендес, 21; 1:1 – Диас, 36; 1:2 – Понсе, 40.

Метц – Марсель – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Товен, 18; 0:2 – Густаво, 36; 0:3 – Окампос, 71.

Нант – Монако – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лима, 90+3.

Тулуза – Ницца – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Делор, 3; 1:1 – Балотелли, 80 (с пенальти); 1:2 – Срарфи, 90+2.

Удаление: Амьен-Аду, 80 – Данте, 40.

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Турнирная таблица Лиги 1