Лига 1. «Марсель» разгромил «Метц», «Лион» проиграл «Лиллю», «Монако» уступил «Нанту»

В матче 15-го тура Лиги 1 «Марсель» в гостях разгромил «Метц». Благодаря этой победе команда вышла на второе место в турнирной таблице.
С результатами других встреч игрового дня можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур
Голы: 1:0 – Экамби, 37; 1:1 – Эну, 51; 1:2 – Андре, 84.
Голы: 0:1 – Мендес, 21; 1:1 – Диас, 36; 1:2 – Понсе, 40.
Голы: 0:1 – Товен, 18; 0:2 – Густаво, 36; 0:3 – Окампос, 71.
Гол: 1:0 – Лима, 90+3.
Голы: 1:0 – Делор, 3; 1:1 – Балотелли, 80 (с пенальти); 1:2 – Срарфи, 90+2.
Удаление: Амьен-Аду, 80 – Данте, 40.
Источник: Бомбардир.ру