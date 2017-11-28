Буффона признали лучшим игроком Италии 2017 года, Сарри – лучшим тренером

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил награду лучшему игроку Италии 2017 года. Звание лучшего тренера досталось Маурицио Сарри из «Наполи». Кроме того, «бьянконери» были признаны лучшей командой.

Символическая сборная года выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Дани Алвес («Ювентус», «ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус», «Милан»), Калиду Кулибали («Наполи»), Алекс Сандро («Ювентус»).

Полузащитники: Раджа Наингголан («Рома»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Марек Гамшик («Наполи»).

Нападающие: Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – «Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»).