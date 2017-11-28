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  • В симулированной жеребьевке ЧМ-2018 соперниками сборной России стали Швейцария, Египет и Австралия

В симулированной жеребьевке ЧМ-2018 соперниками сборной России стали Швейцария, Египет и Австралия

28 ноября 2017, 13:12
31

ФИФА записала видеролик смоделированной жеребьевки групповой стадии финальной части чемпионата мира-2018, в которой объяснила нюансы процедуры определения состава групп.

По итогам симуляции в соперники хозяйке соревнования сборной России достались Швейцария, Египет и Австралия.

Состав всех групп выглядит следующим образом:

Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия

Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония

Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран

Группа D: Португалия, Корея, Испания, Сенегал

Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама

Группа F: Германия, Дания, Уругвай, Нигерия

Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция

Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Напомним, жеребьевка группового раунда мирового первенства состоится 1 декабря в Кремлевском дворце в Москве. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Швейцария Египет Австралия
Комментарии (31)
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Mozaguin
1511864226
Волшебно!..
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Freaky
1511864722
Классическая группа для не выхода из группы. Такие же были в 2002 и 2014 годах.
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SunRomeS
1511864830
Просто сказка, а не группа)
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Zorro 20
1511864918
Мечтать не вредно, хотя при нынешнем состоянии сборной мечтать выборе соперника не приходится, кто бы не попался _опа.
Ответить
Шумаххер
1511866341
Победа будет за нами
Ответить
anri1703
1511869340
А окажется Бразилия Иран Сербия
Ответить
insider_retro
1511869677
Смоделированная жеребьёвка, виртуальные соперники и несбыточное чемпионство... Надеюсь, что предстоящие реальные мероприятия расставят всё судьбоносным образом с приемлемым итогом!!..))
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Чермындыр
1511870843
Они даже из такой группы не выйдут
Ответить
OfaZavr
1511882457
если и на реальной жеребьевке такая же группа у нас сформируется будет весьма неплохо.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1511891795
Россия, Исландия, Испания и Англия - вот то что нужно!
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