В симулированной жеребьевке ЧМ-2018 соперниками сборной России стали Швейцария, Египет и Австралия

ФИФА записала видеролик смоделированной жеребьевки групповой стадии финальной части чемпионата мира-2018, в которой объяснила нюансы процедуры определения состава групп.
По итогам симуляции в соперники хозяйке соревнования сборной России достались Швейцария, Египет и Австралия.
Состав всех групп выглядит следующим образом:
Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия
Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония
Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран
Группа D: Португалия, Корея, Испания, Сенегал
Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама
Группа F: Германия, Дания, Уругвай, Нигерия
Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция
Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.
Напомним, жеребьевка группового раунда мирового первенства состоится 1 декабря в Кремлевском дворце в Москве. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.