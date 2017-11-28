В симулированной жеребьевке ЧМ-2018 соперниками сборной России стали Швейцария, Египет и Австралия

ФИФА записала видеролик смоделированной жеребьевки групповой стадии финальной части чемпионата мира-2018, в которой объяснила нюансы процедуры определения состава групп.

По итогам симуляции в соперники хозяйке соревнования сборной России достались Швейцария, Египет и Австралия.

Состав всех групп выглядит следующим образом:

Группа А: Россия, Швейцария, Египет, Австралия

Группа В: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония

Группа С: Польша, Колумбия, Сербия, Иран

Группа D: Португалия, Корея, Испания, Сенегал

Группа Е: Бельгия, Исландия, Перу, Панама

Группа F: Германия, Дания, Уругвай, Нигерия

Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция

Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Напомним, жеребьевка группового раунда мирового первенства состоится 1 декабря в Кремлевском дворце в Москве. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.