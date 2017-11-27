Кокорин: «После забитого гола игроки «Зенита» подумали, что вернули игру»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в 18-м туре чемпионата России.

– Что не получилось у «Зенита»?

– Забить. Пропустили быстро два мяча, получилось отыграть один. Подумали, что вернули игру, но второго гола не хватило. В конце понятно, что мы всеми силами пытались забить, но пропустили третий мяч на контратаке.

– Когда в конце первого тайма не смогли попасть в ворота, сердце екнуло?

– Да нет. Я видел, что мяч перелетал, что я не дотягиваюсь, но все-таки хотел достать, чиркнул. Если бы чуть шел мяч пониже – все было бы нормально.

– Можно назвать этот эпизод ключевым?

– Можно. Если бы забил – счет был бы 2:2. Игра была бы интересная.

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