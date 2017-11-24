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Слуцкий: «В «Халл Сити» чувствую себя словно в раю»

24 ноября 2017, 21:50
21

Футбольный агент Шандор Варга, постоянно общающийся с главным тренером английского «Халл Сити» Леонидом Слуцким, рассказал об эмоциональном состоянии российского специалиста.

– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?

– На позитиве, доволен. «Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна». Весь процесс, который мы не видим – рай для него.

– Рай такой непростой.

– Такова тренерская работа, мы видим только результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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Italian_93
1511549974
Тебе бы хотя бы 5-6 средниньких игроков и дела бы в гору пошли, удачи
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nemolod
1511551256
Это ненадолго!
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кошмарик
1511551321
Лёня! а в ЦСКА как себя чувствовал? как в попе??
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acer2003
1511552527
У Слуцкого что-то с головой ??!!!
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BRO_football
1511553263
Конечно он в раю. Так много косячить и при этом оставаться в должности главного тренера возможно только в раю.
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SunRomeS
1511553319
Давайте , налетай: Кто первый тренер, который хотя бы решился в Англии попробоваться? Ну КТО??? Кто рискнул своей карьерой???
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84aivengo
1511562858
дерзай,Леня..... ты мини "маур"
Ответить
арейская
1511563620
С такими результатами и рай? Что-то не вериться, ну не может он до такой степени быть толстокожим...
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Superviser77
1511569850
Либо агент пиз..дит, либо Слуцкий под веществами. .
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батог
1511605369
Похоже рай заканчивается!
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