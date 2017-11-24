Слуцкий: «В «Халл Сити» чувствую себя словно в раю»

Футбольный агент Шандор Варга, постоянно общающийся с главным тренером английского «Халл Сити» Леонидом Слуцким, рассказал об эмоциональном состоянии российского специалиста.

– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?

– На позитиве, доволен. «Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна». Весь процесс, который мы не видим – рай для него.

– Рай такой непростой.

– Такова тренерская работа, мы видим только результат.