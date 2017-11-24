РФПЛ. «Амкар» переиграл «Динамо», москвичи не побеждают более месяца

Завершился первый матч 18 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Динамо». Три очка смогли завоевать красно-черные. За гостей единственный гол провел Евгений Луценко.

Москвичи продолжают идти в зоне стыковых матчей. Подопечные Дмитрия Хохлова последний раз побеждали 14 октября.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гол, 48; 1:1 – Луценко, 54 (с пенальти); 2:1 – Эзатолахи, 69.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков (Прокофьев, 86), Гол (Форбс, 82), Огуде, Эззатоллахи.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапет (Бечирай, 57), Ташаев, Терехов (Цаллагов, 65), Соу, Луценко (Обольский, 77).

Предупреждения: Зайцев, 90+2 – Соснин, 18; Соу, 43; Луценко, 60; Шунин, 69; Цаллагов, 76.

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