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  • РФПЛ. «Амкар» переиграл «Динамо», москвичи не побеждают более месяца

РФПЛ. «Амкар» переиграл «Динамо», москвичи не побеждают более месяца

24 ноября 2017, 19:23
12

Завершился первый матч 18 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским «Динамо». Три очка смогли завоевать красно-черные. За гостей единственный гол провел Евгений Луценко.

Москвичи продолжают идти в зоне стыковых матчей. Подопечные Дмитрия Хохлова последний раз побеждали 14 октября.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гол, 48; 1:1 – Луценко, 54 (с пенальти); 2:1 – Эзатолахи, 69.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков (Прокофьев, 86), Гол (Форбс, 82), Огуде, Эззатоллахи.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапет (Бечирай, 57), Ташаев, Терехов (Цаллагов, 65), Соу, Луценко (Обольский, 77).

Предупреждения: Зайцев, 90+2 – Соснин, 18; Соу, 43; Луценко, 60; Шунин, 69; Цаллагов, 76.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Амкар-Пермь
Комментарии (12)
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oyabun
1511540997
Похоже Динамо стремится вернуться обратно в ФНЛ.
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порт
1511541014
Кому то понравилось в пердиве.
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insider_retro
1511541171
Пермяков с важнейшей победой!.. Два мяча с игры в одном матче для них удача и её нельзя упускать!! А Динамо - грусть, печаль и тоска...
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OfaZavr
1511541798
Амкар молодцы не просто ничью а даже победу вырвали что случается с ними не часто, ну а Динамо жаль что некогда классный клуб так скатился.
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Татарин за ЦСКА
1511543161
Амкар красавцы
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Полная Канистра
1511544460
у динамо в каждом матче какой то сумбур не похоже что то на футбол удивительно как вообще они залезли в высший дивизион
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zigbert
1511548756
Динамо вроде бы играет неплохо,но чего то чуть чуть не хватает.
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ДяДь ПашА
1511550812
Динамо .go home ФНЛ
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Doktor Dik
1511551982
Да, дела у Динамо плохи((( Надо что-то менять
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GoLenaStop
1511554972
... вдоль поросших олигархическим камышом грязных канав - бывших когда-то руслами денежных рек и потоков, - хрюкая, толкаясь и топча друг друга пытаются утолить жажду клубы, у которых отобрали имя, историю и надежду найти непродажного спонсора ... ( выдержка из ночного кошмара )
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