Ловчев: «Офсайд у Щенникова? Часто судьи ошибаются и не в нашу сторону»

Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев не видит ничего страшного в том, что ЦСКА забил первый гол в ворота «Бенфики» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов из положения вне игры. Он также отметил умение главного тренера армейцев Виктора Гончаренко найти нужный момент, чтобы выпустить в игру молодого футболиста.

«После матча пошли разговоры, что первый гол был забит из вне игры, но судьи в таких неочевидных моментах ошибаются не только в нашу пользу, но часто и в пользу соперников. Мне понравилось, что в данном случае Щенников сыграл как заправский форвард – выждал классную паузу и забил гол.

Интересно, что у Гончаренко он стал много забивать, у Слуцкого он так не играл. Мы помним, как Щенников забил «Спартаку». Он теперь подключается не только для того, чтобы выполнить подачу или сделать прострел. В данном эпизоде он оказался в центре штрафной на позиции центрфорварда. Я вспоминаю, как в свое время мне говорил Никита Павлович Симонян: «Не надо все время подключаться по флангу, соперники уже к этому твоему маневру привыкли. Ты рвани в центральную зону».

Еще хотел бы отметить, как грамотно Гончаренко вводит в игру молодых ребят, дает им набраться опыта таких матчей. Выпускает аккуратно, видя, что команда игру контролирует.

Думаю, армейцам здорово помогла победа в Хабаровске. Когда пропустили второй гол на 82-й минуте и счет сравнялся, но они продолжали играть спокойно, сохранили хладнокровие и забили в конце еще два мяча. Показали класс, получили удовольствие и с таким отличным настроением вышли на матч с «Бенфикой».

Возвращаясь к нашему матчу, ЦСКА выглядел лучше во всех линиях. В обороне ничего не дали создать соперникам. В середине поля отлично контролировали мяч. В переходе из обороны в атаку. И самое главное – армейцы были очень уверенны в своих силах. Команда подошла к концу года в очень хорошем состоянии», – сказал Ловчев.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» закончился со счетом 2:0. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы А, имея равное количество очков (девять) с «Базелем», идущим вторым. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» (12 очков).