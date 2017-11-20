Федерация футбола Италии выбирает из пяти топ-тренеров

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал о фамилиях, которые находятся в его списке потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

«Сейчас у всех претендентов есть контрактные обязательства, рассчитанные минимум до июня. Речь идет о соглашениях на многомиллионные суммы, и мы не в состоянии будем выплачивать подобные компенсации.

Но мы выбираем среди лучших. Я имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини. Это наши варианты», – сказал Тавеккио.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах по сумме двух встреч Швеции.