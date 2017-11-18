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ФНЛ. «Енисей» нанес поражение «Спартаку-2» и другие результаты

18 ноября 2017, 14:52
2

«Енисей» добился победы над «Спартаком-2» в матче 24-го тура ФНЛ. Голами в составе красноярской команды отметились Кутьин и Новиков. За красно-белых забил Пантелеев.

В других встречах «Шинник» дома уступил «Олимпийцу», а «Сибирь» в компенсированное время вырвала три очка у «Ротора-Волгоград».

Россия. Первенство ФНЛ. 24-й тур

Енисей – Спартак-2 – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кутьин, 75; 1:1 – Пантелеев, 82; 2:1 – Новиков, 84.

Шинник – Олимпиец – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шайморданов, 5; 1:1 – Беляков, 73; 1:2 – Беляков, 74.

Сибирь – Ротор-Волгоград – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Полюткин, 90+2.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Енисей Спартак-2 Шинник Нижний Новгород Cибирь Ротор
Комментарии (2)
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Serjoga
1511076801
Вот мне интересно: возьмем фантастическую ситуацию-Енисей выходит в РФПЛ!!!!!!!!! В следующем сезоне становится чемпионом премьер-лиги и начинает выступление в ЛЧ! Вопрос: согласятся ли Барселона, МЮ, Реал..... играть в манеже на искусственном поле в Красноярске, где Енисей обыгрывает всех за счет газона и манежа? Даст ли ФИФА разрешение играть в этом манеже? Почему сейчас у Енисея преимущество своего манежа влияет на результат в таблице? Кому нужна команда, которая может побеждать только благодаря особенностям своего поля? В настоящее время СКА Хабаровск набирает очки в РФПЛ только благодаря часовому поясу, климату и синтетическому покрытию, и не желает переносить домашние игры на резервный стадион, хотя и на домашнем основном стадионе у них приходит "2,5 человека" болельщиков! Зато вчера минимум 2 замены были из-за травм! Зачем такие команды с такой футбольной базой нужны в РФПЛ?
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