ФНЛ. «Енисей» нанес поражение «Спартаку-2» и другие результаты

«Енисей» добился победы над «Спартаком-2» в матче 24-го тура ФНЛ. Голами в составе красноярской команды отметились Кутьин и Новиков. За красно-белых забил Пантелеев.

В других встречах «Шинник» дома уступил «Олимпийцу», а «Сибирь» в компенсированное время вырвала три очка у «Ротора-Волгоград».

Россия. Первенство ФНЛ. 24-й тур

Енисей – Спартак-2 – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кутьин, 75; 1:1 – Пантелеев, 82; 2:1 – Новиков, 84.

Шинник – Олимпиец – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шайморданов, 5; 1:1 – Беляков, 73; 1:2 – Беляков, 74.

Сибирь – Ротор-Волгоград – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Полюткин, 90+2.

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