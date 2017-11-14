Руководитель «Кайрата»: «Аршавин внес большой вклад в развитие казахстанского футбола»

Председатель наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, какую роль в развитии местного футбола сыграл полузащитник команды Андрей Аршавин. Напомним, что россиянин продлил контракт с клубом.

«Андрей внес большой вклад в развитие казахстанского футбола. То, что в нашем чемпионате выступают такие футболисты, говорит о том, что они доверяют нам. Это хорошая возможность представить Казахстан на международной арене.

После его перехода появились публикации в английской прессе. Когда играл Анатолий Тимощук, были публикации в немецких СМИ. Эти футболисты поиграли на высоком уровне и теперь делятся опытом с нами», – сказал функционер в эфире «Qazaqstan».

В завершившемся чемпионате Казахстана «Кайрат» занял второе место.