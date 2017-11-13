Хави Гарсия призвал испанских болельщиков посетить ЧМ-2018 в России

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия, который известен в России по выступлению в составе «Зенита», призвал испанских болельщиков посетить предстоящий чемпионат мира-2018 в России.

«В России любят футбол. Санкт-Петербург – великолепный город, а «Зенит» лучший клуб этой страны. Здесь болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие моменты. Я всегда чувствовал интерес и теплое отношение к себе, когда меня узнавали на улицах.

В Испании принято проводить отпуск на пляже, но я бы хотел пригласить всех в Россию на чемпионат мира. Уверен, что это путешествие изменит ваше представление об этой стране.

Данный турнир станет историческим моментом для России, там серьезно готовятся, построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат мира», – цитирует Гарсию Reuters.

Напомним, что сборной России предстоит провести товарищеский матч с командой Испании. Игра пройдет во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге.