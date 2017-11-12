ФНЛ. «Енисей» выиграл у «Тамбова» и закрепился на первом месте

В матче 23-го тура ФНЛ красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Тамбов». Хозяева победили со счетом 2:0 и закрепились на первой строчке. Идущий на втором месте «Оренбург» отстает от «Енисея» на семь очков и имеет один матч в запасе.

В другой игре 23-го тура «Олимпиец» одержал волевую победу над «Волгарем».

Первенство ФНЛ. 23-й тур

Енисей (Красноярск) – Тамбов (Тамбов) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Камеш, 22; 2:0 – Камеш, 68.

Олимпиец (Нижний Новгород) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Р. Газзаев, 36; 1:1 – Горбунов, 58; 2:1 – Гогберашвили, 89.

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