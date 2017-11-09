Бонуччи: «Мы – сборная Италии, поэтому для нас нет варианта пропустить чемпионат мира»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2018, где его команде предстоит сразиться со шведами. Игрок не рассматривает вариант пропуска турнира.

«Нас ждут два тяжелых матчах против сильного соперника, который обошел в группе голландцев. Однако мы – сборная Италии, и вариант пропуска ЧМ для нас существовать не может.

У шведов нет Златана Ибрагимовича, но зато есть другие футболисты, которые будут самоотверженно бороться за мяч», – приводит слова итальянца AlfredoPedullà.com.

Первый матч состоится 10 ноября, ответный – 13.