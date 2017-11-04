Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после ухода Кононова

РФПЛ. «Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после ухода Кононова

4 ноября 2017, 20:52
17

Матч 16-го тура чемпионата России «Ахмат»«Ростов» закончился победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился Аблае Мбенгуе.

Грозненский клуб под руководством Михаила Галактионова набрал 21 балл и занял восьмое место в турнирной таблице.

Подопечные Леонида Кучука с 18-ю очками остались на 11-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мбенгуе, 50.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши (Родолфо, 85), Швец, Исмаэл, Мбенгуе (Садаев, 73), Лео (Митришев, 78).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Киреев, 80), Зуев (Думбия, 54), Маер, Бухаров (Шомуродов, 70).

Предупреждения: Исмаэл, 41; Уциев, 59 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Popados
1509818662
Голубев! Пора спасать команду! На новом стадионе не кому будет играть! Кучука срочно в отставку!
Ответить
_Marqella_
1509819004
Ахмат красавчики с победой !!!!! Ростов вышел на свой уровень - борьба за место в премьер лиги...пердив близко, ахаха))...
Ответить
Fan Loko mik
1509819608
Ростов пошёл ко дну!!!!
Ответить
Бардюр
1509820833
Кучук, где новости о твоей отставке? Уходи.
Ответить
Котфеееее
1509820968
Честно говоря валидольным выдался матч, Ростов не хотел уступать,но случилась победа Ахмата, с чем я его болельшиков и поздравляю.
Ответить
Ростов рулит.
1509822645
Как не печально но Кучук ведёт команду к стыкам а может и в пердив. Играют всё хуже и хуже. Больше нет слов, одна обида.
Ответить
ЮНик
1509822689
"Грозненский клуб под руководством Михаила Галактионова набрал 21 балл и занял восьмое место в турнирной таблице" - Как-будто ребёнок пишет)
Ответить
x-x-x-x-x
1509829482
гол красавец как и сам Мбенгуе
Ответить
Borz1
1509832215
ростов собрался в пердив
Ответить
OfaZavr
1509867394
зря и приглашали этого Кучука, тренер уровня ФНЛ.
Ответить
Главные новости
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
7
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Все новости
Все новости
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
7
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
9
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
16
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+