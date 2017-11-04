РФПЛ. «Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после ухода Кононова

Матч 16-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Ростов» закончился победой хозяев со счетом 1:0. Голом отметился Аблае Мбенгуе.

Грозненский клуб под руководством Михаила Галактионова набрал 21 балл и занял восьмое место в турнирной таблице.

Подопечные Леонида Кучука с 18-ю очками остались на 11-й строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мбенгуе, 50.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши (Родолфо, 85), Швец, Исмаэл, Мбенгуе (Садаев, 73), Лео (Митришев, 78).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Киреев, 80), Зуев (Думбия, 54), Маер, Бухаров (Шомуродов, 70).

Предупреждения: Исмаэл, 41; Уциев, 59 – нет.

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