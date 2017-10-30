Игнатьев: «На сегодняшний день в сборную вызваны все лучшие игроки с российским паспортом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил согласие с тем списком игроков, которых Станислав Черчесов вызвал для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

По мнению специалиста, на данный момент это самый оптимальный и перспективный подбор российских футболистов.

«Соглашусь с Черчесовым по поводу состава: на сегодняшний момент вызваны все лучшие игроки, имеющие российский паспорт. Это самый оптимальный и перспективный подбор игроков. Они будут составлять костяк команды на чемпионате мира.

У Денисова с Черчесовым свои сложные взаимоотношения. У тренера есть право не вызывать того или иного игрока в сборную. Вызов Зобнина мне понятен: Роман должен вновь ощутить атмосферу сборной, побыть вместе с коллективом и потренироваться под руководством Станислава Саламовича. Конечно же, Зобнин не будет играть в двух товарищеских матчах, но полузащитник «Спартака» видится игроком стартового состава на чемпионате мира», – сказал Игнатьев.

Черчесов огласил список на матчи с Аргентиной и Испанией. Главные выводы