Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнатьев: «На сегодняшний день в сборную вызваны все лучшие игроки с российским паспортом»

Игнатьев: «На сегодняшний день в сборную вызваны все лучшие игроки с российским паспортом»

30 октября 2017, 17:57
4

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил согласие с тем списком игроков, которых Станислав Черчесов вызвал для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

По мнению специалиста, на данный момент это самый оптимальный и перспективный подбор российских футболистов.

«Соглашусь с Черчесовым по поводу состава: на сегодняшний момент вызваны все лучшие игроки, имеющие российский паспорт. Это самый оптимальный и перспективный подбор игроков. Они будут составлять костяк команды на чемпионате мира.

У Денисова с Черчесовым свои сложные взаимоотношения. У тренера есть право не вызывать того или иного игрока в сборную. Вызов Зобнина мне понятен: Роман должен вновь ощутить атмосферу сборной, побыть вместе с коллективом и потренироваться под руководством Станислава Саламовича. Конечно же, Зобнин не будет играть в двух товарищеских матчах, но полузащитник «Спартака» видится игроком стартового состава на чемпионате мира», – сказал Игнатьев.

Черчесов огласил список на матчи с Аргентиной и Испанией. Главные выводы

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Игнатьев Борис
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vodomut
1509377383
собрать можно,вот создать команду желающую выигрывать не возможно!
Ответить
Фан666
1509381236
Печальный состав так то у Туниса по лучше будет. А про Зобнина так вообще смешно. Сыграл пару матчей удачный и всё вдруг стал звездой так как граждан с российским паспортом больше и нет ему в конкуренты, да ещё после травмы! Какая там основа сборной очнись! Ему в основу Спартака бы попасть! Не будет ничего удивительного если он скоро продолжит карьеру в каком-нибудь Ростове а потом пошли Амкар Анжи, как Прудников
Ответить
Сильвербой
1509387104
Мне кажется, что слово "лучшие" тут совершенно неуместно!
Ответить
nemolod
1509441862
То,что подбор состава на перспективу-это да,только костяка от этого не выйдет! Костяк сборной-это игроки,прошедшие официальные матчи,участники ЧЕ,ЧМ в сборной,именно на них будут опираться новобранцы,а иначе-сборная будет не лучше сборной юниоров,потому что не будет той уверенности,психологического настроя,а будет только волнение и неизбежные ошибки! (Матчи с Испанией и Аргентиной это покажут)
Ответить
Главные новости
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
3
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
7
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+