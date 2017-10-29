Серия А. «Наполи» выиграл у «Сассуоло» и возглавил турнирную таблицу и другие результаты

В матче 11-го тура Серии А «Наполи» на своем поле одержал победу над «Сассуоло» – 3:1.

Таким образом, неаполитанский клуб набрал 31 очко и вышел в лидеры турнирной таблицы. На данный момент команда не проиграла ни одного матча.

С результатами других встреч тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

Кротоне – Фиорентина – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Будимир, 17; 0:2 – Тротта, 19; 2:1 – Бенасси, 44.

Наполи – Сассуоло – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Аллан, 22; 1:1 – Фальчинелли, 41; 2:1 – Кальехон, 44; 3:1 – Мертенс, 54.

Сампдория – Кьево – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Линетти, 20; 1:1 – Каччиаторе, 24; 2:1 – Торрейра, 26; 3:1 – Сапата, 44; 4:1 – Торрейра, 85.

СПАЛ – Дженоа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Антенуччи, 56.

Удинезе – Аталанта – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Куртич, 29; 1:1 – де Пауль, 45+1 (с пенальти); 2:1 – Барак, 68.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А