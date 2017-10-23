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  • Непомнящий: «Не имея нападающего, ЦСКА продолжает бороться за чемпионство»

Непомнящий: «Не имея нападающего, ЦСКА продолжает бороться за чемпионство»

23 октября 2017, 10:48
5

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил характер футболистов ЦСКА, которые, имея проблемы с составом, продолжают навязывать конкуренцию лидеру чемпионата.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

– Кокорин имел вернейший момент для взятия ворот. Что не получилось у нападающего «Зенита», бил ведь в упор?

– Уже сейчас мы с вами можем говорить, что Александр мог убрать мяч под себя, вратарь бы уже лежал, потом положить мяч в сетку…Но нельзя сказать, что Кокорин в пылу борьбы принял неверное решение, пробив сразу. Все здорово делал нападающий, но просто Акинфеев сыграл выше всяких похвал. Рассуждать о том, как мог бы завершиться эпизод, смысла нет. По большому счету, никто сегодня не наиграл на поражение. «Зенит» и ЦСКА его не заслуживали. Тем более что армейцы имеют проблемы с материалом, с составом. Они играли без ярко выраженного нападающего, а это серьезная проблема – приходилось идти вперед защитникам. Зато тот же Марио Фернандес имел два шанса забить. Мог отличиться и Леша Березуцкий. При этом, не имея нападающего, ЦСКА продолжает бороться за чемпионство – это серьезное достижение армейских игроков.

– ЦСКА имел на день больше на восстановление. Команда Гончаренко играла с «Базелем» в среду, а «Зенит» с «Русенборгом» – в четверг. Это было заметно?

– Может быть, и было видно, что ЦСКА посвежее, но ведь у «Зенита» такие возможности для ротации, каких у армейцев нет. Манчини легко выйти из этой ситуации. Не смог играть с ЦСКА только Дриусси, а у команды Гончаренко из матча в матч выходит практически один и тот же состав. Из матча в матч играют одни и те же футболисты, так что в этом смысле у «Зенита» есть преимущество перед соперником. Поэтому лишний день отдыха не сказался сильно.

– Кокорин сегодня трудился в поте лица не только в атаке, но и в обороне. Это задумка Манчини?

– Очень качественно Кокорин сыграл. Помните, как он подстраховал защитников и не дал Фернандесу вый­ти один на один с вратарем. Я уже не знаю, работа ли это Манчини или самого Саши. Могу сказать только то, что в этом году Кокорин переродился. Думаю, что оба постарались: и Манчини, и сам Саша.

– Во втором тайме на поле появился Артем Дзюба. Он сейчас редкий гость в составе «Зенита». Сумел проявить себя форвард?

– Меня разочаровывает, что Артем играет мало. Хотя по игре с ЦСКА хочу заметить, что у «Зенита» аргентинцы – однозначно качественные игроки. Но мне досадно, что игрок уровня Дзюбы не играет. Таким образом, он может и мимо чемпионата мира пролететь. Я не могу быть на стороне игрока или тренера – это внутренне дело «Зенита». И по сегодняшней игре мало что можно сказать про Дзюбу – он совсем мало мяч получал. Я не удивлюсь, если зимой Артем сменит команду.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Фернандес Марио Витиньо Непомнящий Валерий
Комментарии (5)
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neofizer
1508746339
сам в акуе..
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Alex Y
1508756432
ЦСКА 14-15 игроками чемпионом становился 2 раза, так как нибудь до ЛЧ дойдут,благо уже 3 места достаточно, а там может и лучше)
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vovan55
1508760698
есть воля, значит победы будут...
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Ник_ЦСКА
1508766997
Как раз нападение (полузащиту) ЦСКА ранжирует на молодых; вопрос Гончаренко, когда защиту начнёшь менять, или до заслуженной пенсии ребята прописались.
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nemolod
1508784709
Пока были финансы,покупали африканцев,теперь финансов стало мало,а с "импортозамещением" пробуксовка -только вот без нападающего борьбы за чемпионство не получится!
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