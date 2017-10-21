Бундеслига. «Боруссия» Д упустила победу над «Айнтрахтом» и другие результаты

В поединке девятого тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» не сумела переиграть «Айнтрахт». «Шмели» упустили победу, ведя в счете в два мяча. На голы Шахина и Филиппа команда из Франкфурта ответила точными ударами Аллера с пенальти и Вольфа.

В других матчах «Байер» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию», забив пять голов, «Ганновер» победил «Аугсбург», а «РБ Лейпциг» взял верх над «Штутгартом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

РБ Лейпциг – Штутгарт – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сабитцер, 23.

Айнтрахт – Боруссия Д – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шахин, 19; 0:2 – Филипп, 57; 1:2 – Аллер, 64 (с пенальти); 2:2 – Вольф, 68.

Боруссия М – Байер – 1:5 (1:0)

Голы: 1:0 – Джонсон, 7; 1:1 – 48; 1:2 – Бэйли, 59; 1:3 – Брандт, 61; 1:4 – Фолланд, 69; 1:5 – Похьянпало, 81.

Аугсбург – Ганновер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Грегоритч, 33; 1:1 – Фуллкгруг, 76; 1:2 – Фуллкгруг, 89.

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