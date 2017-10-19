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Промес поспорит с Месси и Роналду за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

19 октября 2017, 12:14
26

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что 25-летний голландец оформил дубль и сделал две результативные передачи в победном матче с «Севильей» (5:1).

Также на звание лучшего игрока недели претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Неймар («ПСЖ»).

Победитель определится в четверг, 20 октября с помощью голосования на официальном сайте УЕФА.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Азар Эден Тосун Дженк Неймар Салах Мохамед Промес Квинси Рэшфорд Маркус
Комментарии (26)
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insider_retro
1508404734
И это заслуженно и вполне обоснованно!!! Компания в спину дышит приличная и, тем не менее Квинси нынче лучший!!
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Andrey160268
1508404769
А почему бы и нет, ведь действительно шикарно отыграл.
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Svoysvoemubrat
1508405568
Вот будет фокус, если Промес опередит золотомячников.
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Сибирь за Спартак
1508405848
Хорошая у нас компания.
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2cool
1508405968
Ну Месси и Роналду он точно должен обходить - на этой недели он сыграл лучше них. Порой даже кажется, что их везде пихают просто по блату или по привычке. Я думаю звание лучшего игрока недели ЛЧ должен получить либо Промес, либо Салах. Хотя... Промес тянул за собой более слабую команду, а у Салах партнеры высокого уровня.
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OfaZavr
1508406836
должен всех обойти, ведь действительно полезно и классно сыграл.
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ivanthebest
1508408079
Объективно, Антоха на этой неделе был лучшим)
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Пестрый
1508410589
Будет лучшим или не будет все равно засветился прилично! Самое время Федуну его отступные поднять а то приползут разные забугорные клопы с полными карманами арабского бабла и гуд бай) А так хоть поиметь с них за Промеса))
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ilichkadr
1508414107
Судя по списку претендентов, поспорить можно только с Рэшфордом. Квинси займет почетное 7-е место.
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Popularov
1508419214
"Спартаку" сейчас НЕ НУЖНЫ "громкие" слова о победе над "Севильей". Это не Спартак сыграл хорошо, это Севилья ПРОВАЛИЛА игру и сыграла безобразно. Такое впечатление, что Севилья СДАЛА игру Спартаку, как будто она для них уже ничего не решала в плане турнирной борьбы! А вспомните, как недавно Анжи уверенно переиграл Спартак в Москве! И только скандальное судейство арбитра Мешкова помогло Спартаку избежать поражения, а у Анжи УКРАЛИ три очка, на которые команда Анжи заслуженно наиграла!!! Сразу после финального свистка владелец «Спартака» Леонид Федун назвал победу "великой", но как она может быть великой, когда Спартак сыграл на провале Севильи во втором тайме и борьбы не получилось! Это сильное преувеличение Федуна. Федун набивает себе цену и Спартаку, но, по футбольным меркам, эта победа не великая, а СЛУЧАЙНАЯ! На фоне безобразной игры Севильи Спартак не утруждал себя скоростными качествами, а с Ливерпулем как слабо Спартак играл! Без скорости и без игры! Спартак всю игру ОТБИВАЛСЯ, только три удара по воротам, в том числе, один в створ со штрафного, за весь МАТЧ!!! А гол спартаковцы забили Ливерпулю за счёт ошибки вратаря, а не в результате скоростной атаки и тактического мастерства. Вратарь неверно выставил стенку и далеко сместился от места, где надо было спокойно забирать мяч. Вот и все "скоростные" достижения Спартака! С сильными соперниками Спартак играет СЛАБО! А со слабой и безвольной Севильей Спартак может играть, но ведь, не все слабаки! Эти "громкие" слова Федуна не нужны самим спартаковцам, потому что они принижают Спартак и обесценивают их победу! Победа есть, но её НЕ НАДО преувеличивать и РАЗДУВАТЬ из севильской мухи федуновского слона! У Спартака слишком много неудач и мало доказательств того, что клуб, отдельный игрок, команда, тренер, находятся на правильном пути. Спартаковские болельщики сейчас сильно ПРЕУВЕЛИЧИВАЮТ, перегибают палку и бросаются из одной крайности в другую. Этим они девальвируют победу над Севильей. Результат, по европейским меркам, удивительный и, в какой-то мере, случайный. Специалистам не нужно превозносить победу, потому что «Севилья» игру провалила, в её составе не было некоторых игроков. В Испании «Спартак» может и проиграть, поэтому нужно посмотреть, как Спартак сыграет на выезде. Нужно просто осознать, что нынешний «Спартак» способен одну игру победить, а десять ПРОВАЛИТЬ. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, игра с Марибором в Славении, игра с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Рубином, с Ливерпулем в Лиге чемпионов, с Анжи в чемпионате, это показала.
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