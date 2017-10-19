Промес поспорит с Месси и Роналду за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что 25-летний голландец оформил дубль и сделал две результативные передачи в победном матче с «Севильей» (5:1).

Также на звание лучшего игрока недели претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Неймар («ПСЖ»).

Победитель определится в четверг, 20 октября с помощью голосования на официальном сайте УЕФА.