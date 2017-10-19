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    Промес поспорит с Месси и Роналду за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

    Напомним, что 25-летний голландец оформил дубль и сделал две результативные передачи в победном матче с «Севильей» (5:1).

    Также на звание лучшего игрока недели претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Неймар («ПСЖ»).

    Победитель определится в четверг, 20 октября с помощью голосования на официальном сайте УЕФА.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2017 12:14
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 октября 2017, 07:36

      Рэшфорд однозначно лучший! Такой голешник Бенфике, решающий!

      0
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 19 октября 2017, 18:35

      не поленитесь, проголосуйте на сайте УЕФА за Промеса!
      Он достоин этого!

      0
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 19 октября 2017, 18:32

      Тут без вариантов Промес!

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 19 октября 2017, 16:56

      армейскай голкипер должен быть еще,с рекордом своим

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2017, 16:20

      в тройке должен быть 2 + 2 все таки и счет 5-1 против севильи

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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 октября 2017, 16:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Спартаку" сейчас НЕ НУЖНЫ "громкие" слова о победе над "Севильей".
      Это не Спартак сыграл хорошо, это Севилья ПРОВАЛИЛА игру и сыграла безобразно.
      Такое впечатление, что Севилья СДАЛА игру Спартаку, как будто она для них уже ничего не решала в плане турнирной борьбы!
      А вспомните, как недавно Анжи уверенно переиграл Спартак в Москве!
      И только скандальное судейство арбитра Мешкова помогло Спартаку избежать поражения, а у Анжи УКРАЛИ три очка, на которые команда Анжи заслуженно наиграла!!!
      Сразу после финального свистка владелец «Спартака» Леонид Федун назвал победу "великой", но как она может быть великой, когда Спартак сыграл на провале Севильи во втором тайме и борьбы не получилось!
      Это сильное преувеличение Федуна.
      Федун набивает себе цену и Спартаку, но, по футбольным меркам, эта победа не великая, а СЛУЧАЙНАЯ!
      На фоне безобразной игры Севильи Спартак не утруждал себя скоростными качествами, а с Ливерпулем как слабо Спартак играл!
      Без скорости и без игры!
      Спартак всю игру ОТБИВАЛСЯ, только три удара по воротам, в том числе, один в створ со штрафного, за весь МАТЧ!!!
      А гол спартаковцы забили Ливерпулю за счёт ошибки вратаря, а не в результате скоростной атаки и тактического мастерства.
      Вратарь неверно выставил стенку и далеко сместился от места, где надо было спокойно забирать мяч.
      Вот и все "скоростные" достижения Спартака!
      С сильными соперниками Спартак играет СЛАБО!
      А со слабой и безвольной Севильей Спартак может играть, но ведь, не все слабаки!
      Эти "громкие" слова Федуна не нужны самим спартаковцам, потому что они принижают Спартак и обесценивают их победу!
      Победа есть, но её НЕ НАДО преувеличивать и РАЗДУВАТЬ из севильской мухи федуновского слона!
      У Спартака слишком много неудач и мало доказательств того, что клуб, отдельный игрок, команда, тренер, находятся на правильном пути.
      Спартаковские болельщики сейчас сильно ПРЕУВЕЛИЧИВАЮТ, перегибают палку и бросаются из одной крайности в другую.
      Этим они девальвируют победу над Севильей.
      Результат, по европейским меркам, удивительный и, в какой-то мере, случайный.
      Специалистам не нужно превозносить победу, потому что «Севилья» игру провалила, в её составе не было некоторых игроков.
      В Испании «Спартак» может и проиграть, поэтому нужно посмотреть, как Спартак сыграет на выезде.
      Нужно просто осознать, что нынешний «Спартак» способен одну игру победить, а десять ПРОВАЛИТЬ.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, игра с Марибором в Славении, игра с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Рубином, с Ливерпулем в Лиге чемпионов, с Анжи в чемпионате, это показала.

      -6
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > Popularov 19 октября 2017, 16:35

      Да ладно тебе специалист аналист нашёлся.

      3
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      Рейтинг: +18229

      ilichkadr 19 октября 2017, 14:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судя по списку претендентов, поспорить можно только с Рэшфордом. Квинси займет почетное 7-е место.

      -9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > ilichkadr 19 октября 2017, 16:50

      Соревнуйтесь с Червиченко, Уткиным, Селюком и подобными за Ядовитый зуб.

      8
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      Рейтинг: +18229

      ilichkadr > Одинокий волк Маквейд 19 октября 2017, 19:20

      Причём здесь Ядовитый зуб или мнение кого-то? Просто не серьезно об этом говорить.........Естественно, лично Я буду голосовать и голосую за всех выступающих в РФПЛ. Будь-то Промес или кто-то иной. Завтра посмотрим рейтинг и всё обсудим.

      0
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 19 октября 2017, 14:39

      Если по очкам то он лучший, если по игре то Неймар или Месси, а если результ команды смотреть то Салах, на мой взгляд в тройке должен быть

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 19 октября 2017, 13:56

      Будет лучшим или не будет все равно засветился прилично! Самое время Федуну его отступные поднять а то приползут разные забугорные клопы с полными карманами арабского бабла и гуд бай) А так хоть поиметь с них за Промеса))

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 13:41

      Он реально заслужил это звание.

      1
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