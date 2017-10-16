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  • Луис Адриано: «Спартак» сделает все возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов»

Луис Адриано: «Спартак» сделает все возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов»

16 октября 2017, 17:45
14

Нападающий «Спартака» Луис Адриано накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» поделился мнением о сопернике, а также подчеркнул, что надеется поразить ворота испанской команды.

Кроме того, бразилец заявил, что красно-белые сделают все возможное для успешного выступления в турнире.

«Считаю, что мы уже провели в Лиге чемпионов два хороших матча – против «Ливерпуля» (1:1) и «Марибора» (1:1). Скоро предстоит игра с «Севильей». Во встрече с испанцами рассчитываю забить.

«Севилья» играет в быстрый футбол. Если судить по последним играм, которые видел по ТВ, могу сказать, что это команда, которая здорово владеет мячом, не занимается пустой беготней. В принципе, такой стиль характерен для большинства клубов испанского чемпионата. Постоянно смотрю матчи ведущих европейских лиг, в том числе не упускаю возможности глянуть встречи Примеры. Сейчас «Севилье» уделил особое внимание. Мое мнение: это хороший соперник. Будет непросто.

Много ли сил отнял поединок с «Ливерпулем»? Еще бы! Побегать пришлось (улыбается). Но был классный матч. Мы сумели забить гол такому серьезному сопернику и в целом демонстрировали свою игру. Да, конечно, эта встреча забрала много сил. Хотел бы, к слову, поблагодарить болельщиков за поддержку. Было радостно слышать их голоса, видеть фантастический перформанс, который они устроили. Поклонники начали скандировать речовки в нашу поддержку еще на разминке и не умолкали даже после финального свистка. Было чертовски приятно: они оставались на трибунах и пели, когда матч уже завершился. Болельщики на протяжении всей игры гнали нас вперед, хотели, чтобы мы победили. Сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов», – сказал Адриано.

Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Спартак Севилья Адриано Луис
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1508165661
Только попробуйте не сделайте !
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insider_retro
1508166119
Два указанных поединка не стоит относить к хорошим матчам!... Надо ориентироваться на лучшие свои матчи и для достижения положительного результата с испанцами сделать невозможное, если так потребуется!!..
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Сильвербой
1508167123
Дело только в том, что нашим клубам для победы над такими соперниками как Севилья, нужно делать невозможное!!! Ваше "возможное" мы прекрасно знаем и это не лучшее на что стоит надеяться!!!
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OfaZavr
1508168268
вы уж постарайтесь.
Ответить
Kbp. V
1508168415
А мы будем вас поддерживать завтра
Ответить
multiscan
1508168428
Завтра будем посмотреть!
Ответить
VVM1964
1508169436
ТЫ ДАВАЙ ЛЕЧИСЬ БЫСТРЕЕ , ЗАЖДАЛИСЬ УЖЕ ТВОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ .
Ответить
Диктор
1508173033
Я в вас верю.Не подведите ребятушки.
Ответить
Полная Канистра
1508174473
наши пожелания удачной красивой победы пусть будет 1-0 и то рады будем
Ответить
dyema
1508188480
Да уж пора и Спартачку хоть что-то показать в Европе, не всёж сливать..........
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