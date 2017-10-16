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    Луис Адриано: «Спартак» сделает все возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» поделился мнением о сопернике, а также подчеркнул, что надеется поразить ворота испанской команды.

    Кроме того, бразилец заявил, что красно-белые сделают все возможное для успешного выступления в турнире.

    «Считаю, что мы уже провели в Лиге чемпионов два хороших матча – против «Ливерпуля» (1:1) и «Марибора» (1:1). Скоро предстоит игра с «Севильей». Во встрече с испанцами рассчитываю забить.

    «Севилья» играет в быстрый футбол. Если судить по последним играм, которые видел по ТВ, могу сказать, что это команда, которая здорово владеет мячом, не занимается пустой беготней. В принципе, такой стиль характерен для большинства клубов испанского чемпионата. Постоянно смотрю матчи ведущих европейских лиг, в том числе не упускаю возможности глянуть встречи Примеры. Сейчас «Севилье» уделил особое внимание. Мое мнение: это хороший соперник. Будет непросто.

    Много ли сил отнял поединок с «Ливерпулем»? Еще бы! Побегать пришлось (улыбается). Но был классный матч. Мы сумели забить гол такому серьезному сопернику и в целом демонстрировали свою игру. Да, конечно, эта встреча забрала много сил. Хотел бы, к слову, поблагодарить болельщиков за поддержку. Было радостно слышать их голоса, видеть фантастический перформанс, который они устроили. Поклонники начали скандировать речовки в нашу поддержку еще на разминке и не умолкали даже после финального свистка. Было чертовски приятно: они оставались на трибунах и пели, когда матч уже завершился. Болельщики на протяжении всей игры гнали нас вперед, хотели, чтобы мы победили. Сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов», – сказал Адриано.

    Поединок «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.10.2017 17:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 октября 2017, 00:14

      Да уж пора и Спартачку хоть что-то показать в Европе, не всёж сливать..........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 20:21

      наши пожелания удачной красивой победы пусть будет 1-0 и то рады будем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 19:57

      Я в вас верю.Не подведите ребятушки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 октября 2017, 18:40

      Завтра будем посмотреть!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Kbp. V 16 октября 2017, 18:40

      А мы будем вас поддерживать завтра

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:37

      вы уж постарайтесь.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 октября 2017, 18:18

      Дело только в том, что нашим клубам для победы над такими соперниками как Севилья, нужно делать невозможное!!! Ваше "возможное" мы прекрасно знаем и это не лучшее на что стоит надеяться!!!

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 18:01

      Два указанных поединка не стоит относить к хорошим матчам!...
      Надо ориентироваться на лучшие свои матчи и для достижения положительного результата с испанцами сделать невозможное, если так потребуется!!..

      5
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 17:54

      Только попробуйте не сделайте !

      4
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