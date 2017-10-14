Лига 1. «Сент-Этьен» справился с последней командой, «Лилль» не обыграл «Труа» и другие результаты

Завершились очередные матчи девятого тура французской Лиги 1. Ведомый Марсело Бьелсой «Лилль» не смог обыграть выходца из Лиги 2 «Труа», а «Сент-Этьен» благополучно для себя сыграл с последней командой турнира.
В еще одной встрече «Тулуза» всухую победила «Амьен».
Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур
Голы: 1:0 – Диалло, 57; 2:0 – Бриан, 89.
Удаления: нет – Хазри, 66 (вторая ж.к.).
Голы: 0:1 – Экамби, 49; 0:2 – Фульини, 59.
Голы: 0:1 – Дарбион, 3; 1:1 – Араухо, 12; 2:1 – Мендеш, 74; 2:2 – Ниаме, 90+2 (с пенальти).
Удаления: Амаду, 90+1 – нет.
Голы: 0:1 – Дианье, 21; 1:1 – Пажо, 74; 2:1 – Кафу, 85 (в свои ворота); 3:1 – Майга, 90+5.
Голы: 1:0 – Делор, 40.
Удаления: нет – Гуано, 90+5 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру