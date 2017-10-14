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    Хунтелаар сыграет 100-й матч за «Аякс» в чемпионате, на его счету 78 голов за клуб

    В 19:30 по московскому времени «Аякс» примет «Спарту» в рамках 8-го тура чемпионата Голландии.

    Нападающий хозяев Клаас-Ян Хунтелаар выйдет на 100-ю встречу за столичный клуб. Он выступал за «Аякс» с января 2006 года по январь 2009 и забил 76 мячей в 92-х встречах. Позже форвард играл за «Реал», «Милан» и «Шальке-04». В августе вернулся «Аякс» в статусе свободного агента.

    В текущем сезоне 34-летний Хунтелаар забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 10-ти играх всех турниров.

    В чемпионате на его счету 78 мячей в 99-ти играх.

    После 7-ми туров амстердамский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Opta

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    14.10.2017 19:22
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