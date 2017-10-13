Мостовой: «Спартак» может вернуться в чемпионскую гонку. «Зенит» будет терять очки»

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Спартак» порадовал, результат хороший. По игре тоже все отлично. Ничего страшного раньше и не происходило. Вернулись лидеры в лице Промеса и Глушакова, поймали вдохновение. Конечно, в концовке «Ахмат» поддавил, мог забить. Но у них давно болезнь — пропускать сразу после того, как забивают.

В общем, для «Спартака» все хорошо. Лидеры вернулись и сыграли здорово. Еще пара побед, и можно будет говорить, что красно-белые вернулись в чемпионскую гонку. Ведь «Зенит» тоже будет еще терять очки», – сказал бывший игрок «Сельты».

По итогам встречи на «Ахмат-Арене» команда Массимо Карерры вышла на пятое место в турнирной таблице.