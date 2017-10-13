Мостовой: «Спартак» может вернуться в чемпионскую гонку. «Зенит» будет терять очки»

Какое чемпионство? О нём мы уже забыли после матча с Тосно... Главная задача на сезон это попадание в зону ЛЧ и зайти в кубке как можно дальше и попытаться его взять. Если удасться в ЛЧ или ЛЕ попылить хорошо, это будет отличным дополнением к основным задачам.
Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Спартак» порадовал, результат хороший. По игре тоже все отлично. Ничего страшного раньше и не происходило. Вернулись лидеры в лице Промеса и Глушакова, поймали вдохновение. Конечно, в концовке «Ахмат» поддавил, мог забить. Но у них давно болезнь — пропускать сразу после того, как забивают.
В общем, для «Спартака» все хорошо. Лидеры вернулись и сыграли здорово. Еще пара побед, и можно будет говорить, что красно-белые вернулись в чемпионскую гонку. Ведь «Зенит» тоже будет еще терять очки», – сказал бывший игрок «Сельты».
По итогам встречи на «Ахмат-Арене» команда Массимо Карерры вышла на пятое место в турнирной таблице.