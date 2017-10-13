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    Мостовой: «Спартак» может вернуться в чемпионскую гонку. «Зенит» будет терять очки»

    Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

    «Спартак» порадовал, результат хороший. По игре тоже все отлично. Ничего страшного раньше и не происходило. Вернулись лидеры в лице Промеса и Глушакова, поймали вдохновение. Конечно, в концовке «Ахмат» поддавил, мог забить. Но у них давно болезнь — пропускать сразу после того, как забивают.

    В общем, для «Спартака» все хорошо. Лидеры вернулись и сыграли здорово. Еще пара побед, и можно будет говорить, что красно-белые вернулись в чемпионскую гонку. Ведь «Зенит» тоже будет еще терять очки», – сказал бывший игрок «Сельты».

    По итогам встречи на «Ахмат-Арене» команда Массимо Карерры вышла на пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2017 22:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2017, 13:41

      Какое чемпионство? О нём мы уже забыли после матча с Тосно... Главная задача на сезон это попадание в зону ЛЧ и зайти в кубке как можно дальше и попытаться его взять. Если удасться в ЛЧ или ЛЕ попылить хорошо, это будет отличным дополнением к основным задачам.

      1
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 14 октября 2017, 13:08

      у московских только один соперник Зенит, а остальных они не признают за команды играющих в футбол

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:50

      мы не сомневались в отличие от этих "экспертов".

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 11:30

      быстро он тапки переобул двуличный он оказывается

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 11:00

      Я все понял, не понял только почему Зенит должен терять очки?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > prezent2017 14 октября 2017, 11:51

      все команды когда-то теряют очки, даже Барса с Реалом и Зенит не исключение.

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      Рейтинг: +17987

      paracetamol > OfaZavr 27 октября 2017, 00:50

      Один спердяк не теряет.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 07:18

      Я тоже так думаю.

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 октября 2017, 00:18

      Будет терять очки Зенит, или не будет - мы этого не знаем. А вот то, что Спартак уже много потерял - это да. Можно попытаться зацепиться за второе или третье место и попасть в ЛЧ. Будет неплохим результатом и победа в Кубке с выходом в ЛЕ. Один Кубок в этом сезоне есть, почему бы не завоевать и второй?!

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 октября 2017, 00:16

      Дурак думкою богатеет .......

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      Рейтинг: -16

      мыцык 13 октября 2017, 23:18

      Проводницы сдуются,Краснодару по ходу который год тройка ваще не нужна,аЦКГ ни денег ни состава.Так-что хочешь ни хочишь,а придётся.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 22:55

      Поменял мнение!

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