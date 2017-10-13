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  • Мостовой: «Спартак» может вернуться в чемпионскую гонку. «Зенит» будет терять очки»

Мостовой: «Спартак» может вернуться в чемпионскую гонку. «Зенит» будет терять очки»

13 октября 2017, 22:38
14

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Спартак» порадовал, результат хороший. По игре тоже все отлично. Ничего страшного раньше и не происходило. Вернулись лидеры в лице Промеса и Глушакова, поймали вдохновение. Конечно, в концовке «Ахмат» поддавил, мог забить. Но у них давно болезнь — пропускать сразу после того, как забивают.

В общем, для «Спартака» все хорошо. Лидеры вернулись и сыграли здорово. Еще пара побед, и можно будет говорить, что красно-белые вернулись в чемпионскую гонку. Ведь «Зенит» тоже будет еще терять очки», – сказал бывший игрок «Сельты».

По итогам встречи на «Ахмат-Арене» команда Массимо Карерры вышла на пятое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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батог
1507923739
Что то утром нес другое про спартак.
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zico2205
1507924108
Эти пару побед надо еще заработать, в чем я увы не уверен...Манчини не тот человек, чтобы с двумя, а то и тремя составами проиграть первенство имея такую фору...В этом сезоне в РФПЛ победят просто -напросто ДЕНЬГИ... Как бы это не было бы грустно....
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Gullit 76
1507924548
Поменял мнение!
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мыцык
1507925923
Проводницы сдуются,Краснодару по ходу который год тройка ваще не нужна,аЦКГ ни денег ни состава.Так-что хочешь ни хочишь,а придётся.
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Диктор
1507954685
Я тоже так думаю.
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prezent2017
1507968025
Я все понял, не понял только почему Зенит должен терять очки?
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Полная Канистра
1507969844
быстро он тапки переобул двуличный он оказывается
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OfaZavr
1507971038
мы не сомневались в отличие от этих "экспертов".
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Garrincha58
1507975711
у московских только один соперник Зенит, а остальных они не признают за команды играющих в футбол
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ivanthebest
1507977683
Какое чемпионство? О нём мы уже забыли после матча с Тосно... Главная задача на сезон это попадание в зону ЛЧ и зайти в кубке как можно дальше и попытаться его взять. Если удасться в ЛЧ или ЛЕ попылить хорошо, это будет отличным дополнением к основным задачам.
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