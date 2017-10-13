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    Оздоев назвал самых авторитетных игроков в сборной России

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал, кто пользуется в команде наибольшим авторитетом. Таковыми, по мнению футболиста, являются представители московских ЦСКА и «Спартака».

    «Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось. Если говорить о лидере в раздевалке, на данном этапе наиболее авторитетные футболисты Александр Самедов и Игорь Акинфеев.

    В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем», – считает Оздоев.

    Следующие матчи россияне проведут в ноябре.

    Источник: РФС

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    13.10.2017 14:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 17:01

      Кто ж еще кроме Акинфы и Самеда может быть в раздевалке авторитетней ! В чем тут прикол ?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 октября 2017, 16:52

      Это не новость! У нас сборную собирают из авторитетных игроков, а не из лучших!

      2
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 13 октября 2017, 15:36

      Из группы выйдут, уже успех будет!

      0
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 14:49

      Наконец-то появились лидеры в раздевалке. Но нужен лидер НА ПОЛЕ ! Хотя бы один. Когда он появится ? А то что ......команда ментально стала сильнее....это заблуждение господина Черчесова , и слова судя по всему его.

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