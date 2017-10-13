Оздоев назвал самых авторитетных игроков в сборной России

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал, кто пользуется в команде наибольшим авторитетом. Таковыми, по мнению футболиста, являются представители московских ЦСКА и «Спартака».

«Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Южной Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось. Если говорить о лидере в раздевалке, на данном этапе наиболее авторитетные футболисты Александр Самедов и Игорь Акинфеев.

В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем», – считает Оздоев.

Следующие матчи россияне проведут в ноябре.