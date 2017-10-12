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    Мутко: «В ноябре сборную России ждут два забойных матча»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, когда станут известны соперники сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. По словам функционера, эти игры станут забойными.

    «В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили.

    Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе. Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве.

    Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным», – заявил Мутко.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 19:39
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +677

      vodomut 13 октября 2017, 07:53

      Мудко-что рвать будешь после ЧМ?

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 октября 2017, 05:45

      эээх! лучше бы не проводили ЧМ и не участвовали в нём ! очередное разочарование предстоит !

      0
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      Рейтинг: +22

      LERDAV 13 октября 2017, 04:04

      Сам наметил и сам себя похвалил.

      0
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      Рейтинг: +1681

      Benifacto 12 октября 2017, 23:59

      "нам нужно будет дошлифовать" ваше пять балов мудко, типо взяли прошлый чемп, ша как 4 года назад дошлифуем *ля))))

      тут еще пилить да обтачивать , а "дошлифовывать" если получиться то лет через 10

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2017, 23:22

      Повторим такой же план как перед КК! Результат тоже потом повторите?

      1
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      Рейтинг: +12439

      Вомбат 12 октября 2017, 22:28

      "Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами". ТО есть футбольные журналисты типа Горина и многих других, эксперты типа Ловчева, Бубнова, Рахимова и других, которые ужасаются игре сборной и тупости главного тренера - это ненормальные, предвзятые люди. Непрофессиналы. А вы, значит, Виталий, профессионал? Нет, ну в чем-то вы, конечно, профессионал. В выборе правильных друзей, например. Но не в футболе.

      2
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 12 октября 2017, 22:22

      Баечка всплыла : "Сборная России по футболу обыграла сборную Голландии! ..Молодёжную..Женскую..По водному поло.. По пенальти.. 1-0.. Из-за неявки соперника..."

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 12 октября 2017, 22:09

      А зачем ???? С такой игрой даже на поле выходить стыдно должно быть !!! Позорники!!!

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > VVM1964 13 октября 2017, 00:47

      Особенно тревожно слышать о том что он хочет повторить схему кубка конфедерации.

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 12 октября 2017, 22:04

      Мудко,кому там забить хошь?
      2 раза...
      Изьясняйся яснее....
      и вообще бросай бухать ,а то народ тебя не воспринимает!

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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 12 октября 2017, 22:02

      по той же схеме что и на кубке конфедераций...чёт оптимизму не добавляет...(

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