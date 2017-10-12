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Мутко: «В ноябре сборную России ждут два забойных матча»

12 октября 2017, 19:39
27

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, когда станут известны соперники сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. По словам функционера, эти игры станут забойными.

«В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили.

Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе. Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве.

Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным», – заявил Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (27)
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vladik12
1507826501
В смысле, сборную России забьют, к чертям?
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insider_retro
1507826943
Всё мне понравилось, всё логично и последовательно!! Насторожили слова про "забойные матчи"!!..)) Кого?? На что?? А вообще Виталий Леонтьевич толково всё разложил!..
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mialkov
1507827413
Игры с командами из третьего дивизиона?
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Tostao
1507828903
А после "двух забойных матчей" нового тренера будут искать?
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ljrljr0505
1507831321
спартак2 и енисей
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fanchik
1507831484
С сильными сборными будет видно насколько сборная России готова что-то показать в игре. "Забойными" товарищеские игры никогда не были ,никто рубиться и ломаться не будет,в этих играх решаются определенные цели и задачи.Радует лишь то, что увидим действительно серьезных соперников на этапе подготовки к ЧМ18
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Обер-КанцлерЪ
1507833292
Первая товарищеская игра - против второго состава Курского "Авангарда", а вторая - против сборной пожарных Новой Зеландии. "Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным", – заявил Мутко.
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cska-62
1507833592
Лишь бы не Динамо-2... :-)))
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SPACE TRUCKIN
1507834955
по той же схеме что и на кубке конфедераций...чёт оптимизму не добавляет...(
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Sedoi_Goblin
1507836139
Баечка всплыла : "Сборная России по футболу обыграла сборную Голландии! ..Молодёжную..Женскую..По водному поло.. По пенальти.. 1-0.. Из-за неявки соперника..."
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