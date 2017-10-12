Мутко: «В ноябре сборную России ждут два забойных матча»

Мудко-что рвать будешь после ЧМ?
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, когда станут известны соперники сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. По словам функционера, эти игры станут забойными.
«В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили.
Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе. Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве.
Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным», – заявил Мутко.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.