Созин после матча с Ираном сказал, что Кутепов не умеет играть в футбол

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о товарищеском матче Россия – Иран (1:1).

«Сборной России не хватает креативных игроков. Некому создавать. Все стараются, но без лидера, который мог бы организовать, сложно что-то создавать. Возможно, в этом составе не хватает Александра Головина. Думаю, что Миранчук играет за клуб более агрессивно. Понятно, что других игроков у нас нет. Но хочется пожелать, чтобы были футболисты более интересные в созидании.

Есть Марио Фернандес — он этот гол в ворота Ирана и придумал. Есть Константин Рауш — тоже больше играл на атаку. Но без ложки дегтя не обошлось. Детская ошибка Ильи Кутепова такая, что в юношеской школе, мягко говоря, за голову бы схватились. Сбивай, фоли на нем, если проиграл позицию! Кутепов проиграл в скорости больше 10 метров нападающему сборной Ирана и трусцой возвращается в оборону… Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол.

Понимаю, что Станислав Черчесов ищет что-то, наигрывает, но пока не получается найти такого игрока, на которого можно было бы положиться. Что Кутепов, что Виктор Васин в этих двух матчах не убедили. А тот же Рауш выглядел более чем достойно. По крайней мере, сильнее, чем Юрий Жирков и Александр Самедов. Когда говорил про ротацию, надеялся, что не будет этих двоих защитников в составе. Значит, они действительно не убедили тренера. Пока Жирков с Самедовым проигрывают Фернандесу и Раушу», – сказал Созин.

Ранее Черчесов отметил поддержку болельщиков на стадионе в Казани.