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  • Созин после матча с Ираном сказал, что Кутепов не умеет играть в футбол

Созин после матча с Ираном сказал, что Кутепов не умеет играть в футбол

10 октября 2017, 22:12
17

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о товарищеском матче РоссияИран (1:1).

«Сборной России не хватает креативных игроков. Некому создавать. Все стараются, но без лидера, который мог бы организовать, сложно что-то создавать. Возможно, в этом составе не хватает Александра Головина. Думаю, что Миранчук играет за клуб более агрессивно. Понятно, что других игроков у нас нет. Но хочется пожелать, чтобы были футболисты более интересные в созидании.

Есть Марио Фернандес — он этот гол в ворота Ирана и придумал. Есть Константин Рауш — тоже больше играл на атаку. Но без ложки дегтя не обошлось. Детская ошибка Ильи Кутепова такая, что в юношеской школе, мягко говоря, за голову бы схватились. Сбивай, фоли на нем, если проиграл позицию! Кутепов проиграл в скорости больше 10 метров нападающему сборной Ирана и трусцой возвращается в оборону… Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол.

Понимаю, что Станислав Черчесов ищет что-то, наигрывает, но пока не получается найти такого игрока, на которого можно было бы положиться. Что Кутепов, что Виктор Васин в этих двух матчах не убедили. А тот же Рауш выглядел более чем достойно. По крайней мере, сильнее, чем Юрий Жирков и Александр Самедов. Когда говорил про ротацию, надеялся, что не будет этих двоих защитников в составе. Значит, они действительно не убедили тренера. Пока Жирков с Самедовым проигрывают Фернандесу и Раушу», – сказал Созин.

Ранее Черчесов отметил поддержку болельщиков на стадионе в Казани.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран Самедов Александр Жирков Юрий Васин Виктор Рауш Константин Кутепов Илья Фернандес Марио Миранчук Алексей Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Обер-КанцлерЪ
1507663081
Есть Марио Фернандес — он этот гол в ворота Ирана и придумал. Во идиот! Гол придумал Далер Кузяев, который сделал диагональ на Самедова, как раз Марио Фернандеса и заменившего ! Этот сосин видимо во время просмотра чем-то другим был занят.
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Silver 76
1507664054
Этот Созин вобще сборную смотрит? Во время гола Фернандеса не было на поле. И Самедов не очень отрабатывает в обороне (возраст наверное не даёт), но в последних матчах за сборную у него 12 результативных действий .(гол+пас).Вывод : на хрен мне мнение Созина. Пусть забьёт его себе в гудок.
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turist82
1507664536
Как раз с выходом Самедова и появилась острота на фланге. Штанга и голевая передача. Этот тип видимо другой матч смотрел и умничает
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mialkov
1507664808
Созин - совсем не этичен в своих неадекватных высказываниях! В отставку!!!
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ufos73
1507665365
Кто такой Созин, и какое отношение он имеет к футболу? Да он даже игроков то не знает, бразильца и русского отличить не может...
Еще бы предложил поменять Кутепова на скоростных Берез или Игнаша )))))
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cska-62
1507666264
"Есть Марио Фернандес — он этот гол в ворота Ирана и придумал". Андрей Созин Эту ахинею запишем на веки вечные в арсенал г-на Созина, ибо голевую передачу отдал Самедов, который как раз и заменил Марио Фернандеса. Где таких "экспертов" берут? На улице? У пивного ларька? И у которых телевизора нет, ибо он пропит?
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insider_retro
1507666336
И это член комитета по ЭТИКЕ!!! Срочно записать его в комитет по морали!! Прилюдно в СМИ топчет игроков сборной страны!!... Да какие бы они не были игроки, так поступать однозначно нельзя... Тренер взял, доверил, он и спросит...
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Gullit 76
1507668867
Позорище!Спутать игроков,да ещё так!Самедов(отдавший голевую)получается сам себе конкуренцию проиграл?Гнать таких надо!И не забыть про публичные извинения!
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VIPded
1507669426
Отныне Созину говорить нужно только об этике̶т̶к̶а̶х̶!!!
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OfaZavr
1507708907
бред наговорил какой-то, но про Кутепа как то в точку попал.
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