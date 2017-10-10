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    Созин после матча с Ираном сказал, что Кутепов не умеет играть в футбол

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о товарищеском матче РоссияИран (1:1).

    «Сборной России не хватает креативных игроков. Некому создавать. Все стараются, но без лидера, который мог бы организовать, сложно что-то создавать. Возможно, в этом составе не хватает Александра Головина. Думаю, что Миранчук играет за клуб более агрессивно. Понятно, что других игроков у нас нет. Но хочется пожелать, чтобы были футболисты более интересные в созидании.

    Есть Марио Фернандес — он этот гол в ворота Ирана и придумал. Есть Константин Рауш — тоже больше играл на атаку. Но без ложки дегтя не обошлось. Детская ошибка Ильи Кутепова такая, что в юношеской школе, мягко говоря, за голову бы схватились. Сбивай, фоли на нем, если проиграл позицию! Кутепов проиграл в скорости больше 10 метров нападающему сборной Ирана и трусцой возвращается в оборону… Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол.

    Понимаю, что Станислав Черчесов ищет что-то, наигрывает, но пока не получается найти такого игрока, на которого можно было бы положиться. Что Кутепов, что Виктор Васин в этих двух матчах не убедили. А тот же Рауш выглядел более чем достойно. По крайней мере, сильнее, чем Юрий Жирков и Александр Самедов. Когда говорил про ротацию, надеялся, что не будет этих двоих защитников в составе. Значит, они действительно не убедили тренера. Пока Жирков с Самедовым проигрывают Фернандесу и Раушу», – сказал Созин.

    Ранее Черчесов отметил поддержку болельщиков на стадионе в Казани.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 22:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +11

      мишка квакин 11 октября 2017, 12:38

      да такие спецы в федерации работают и результаты соответственно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 11:01

      бред наговорил какой-то, но про Кутепа как то в точку попал.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 октября 2017, 10:35

      про Марио он, конечно, хрень сморозил, но по Кутепову я с ним согласен

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 октября 2017, 07:45

      Идиотская статья-прежде чем сравнивать игроков-научись в позициях их на игровом поле разбираться.А так просто выглядишь глупым ))всезнайкой((.

      1
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      Рейтинг: +256

      nbv 11 октября 2017, 06:29

      А с каких это пор Самедов стал защитником да еще и левым? надо было добавить что Рауш выглядел достойно Кокорина и Акинфеева. Вот тогда точно можно сказать что у нас есть ротация состава. Один средний игрок из бундеслиги может с играть на любой позиции.


      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 октября 2017, 03:23

      Может он просто пьян? в стельку?
      Он походу вообще в футболе не разбирается, всех перепутал, не знает кто на какой позиции играет.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 00:30

      Ну и козёл!!! Хотя про Кутепку из Спиртяка-2, он правильно заметил.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 октября 2017, 00:03

      Отныне Созину говорить нужно только об этике̶т̶к̶а̶х̶!!!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 23:54

      Позорище!Спутать игроков,да ещё так!Самедов(отдавший голевую)получается сам себе конкуренцию проиграл?Гнать таких надо!И не забыть про публичные извинения!

      5
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 23:12

      И это член комитета по ЭТИКЕ!!! Срочно записать его в комитет по морали!!
      Прилюдно в СМИ топчет игроков сборной страны!!... Да какие бы они не были игроки, так поступать однозначно нельзя... Тренер взял, доверил, он и спросит...

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